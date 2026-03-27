Diego Simeone odlučio u kojem će klubu nastaviti karijeru

Diego Simeone, proslavljeni argentinski trener, odradit će do kraja svoj ugovor s Atletico Madrridom, koji istječe 2027. godine. Postoji mogućnost da će i potpisati novi ugovor s Atleticom i tako produžžiti svoj boravak u madridskom klubu, na čijoj klupi sjedi od 2011., čak 15 godina.

Informaciju koja je umirila navijače "Rojiblancosa" prvi je objavio utjecajni sportski dnevnik AS, a vijest je ubrzo potvrdio i Mundo Deportivo. Prema njihovim navodima, unatoč turbulentnom razdoblju, uprava kluba i Simeone postigli su dogovor o nastavku zajedničkog projekta. Time su prekinute spekulacije o njegovu prijevremenom odlasku na kraju tekuće sezone.

💣🚨 BREAKING: Diego Simeone will remain Atlético Madrid’s manager for the 2026/27 season, with the possibility of extending for one more year beyond 2027.



The club and the coach have already spoken and agreed on this. Neither the club nor the coach will trigger the clause that…

Zašto se uopće sumnjalo u ostanak?

Neizvjesnost oko Simeoneove budućnosti kulminirala je početkom 2026. godine zbog nekoliko ključnih faktora. Kriza rezultata u španjolskom prvenstvu i neočekivani poraz od norveškog Bodø/Glimta u Ligi prvaka potaknuli su sumnje u zasićenje projekta koji traje od 2011. godine.

Dodatni pritisak stvorili su medijski izvještaji o zategnutim odnosima između Simeonea i novog sportskog direktora Mateua Alemanyja, navodno zbog neslaganja oko transferne politike. U isto vrijeme, ponovno su se pojavile glasine o njegovom odlasku u Inter, klub za koji je igrao i koji je u prošlosti često isticao kao trenerski san.

POGLEDAJTE VIDEO: Europi prijeti stagflacija, Trump odgodio napade, Iran: 'Pregovaranje bi bilo zločin'