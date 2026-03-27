KRAJ SAGE /

Diego Simeone odlučio u kojem će klubu nastaviti karijeru

Diego Simeone odlučio u kojem će klubu nastaviti karijeru
Foto: IPA, Independent Photo Agency/Alamy/Profimedia

Priči o neizvjesnoj budućnosti Diega Simeonea stigao je kraj

27.3.2026.
20:26
M.G.
Diego Simeone, proslavljeni argentinski trener, odradit će do kraja svoj ugovor s Atletico Madrridom, koji istječe 2027. godine. Postoji mogućnost da će i  potpisati novi ugovor s Atleticom i tako produžžiti svoj boravak u madridskom klubu, na čijoj klupi sjedi od 2011., čak 15 godina.

Informaciju koja je umirila navijače "Rojiblancosa" prvi je objavio utjecajni sportski dnevnik AS, a vijest je ubrzo potvrdio i Mundo Deportivo. Prema njihovim navodima, unatoč turbulentnom razdoblju, uprava kluba i Simeone postigli su dogovor o nastavku zajedničkog projekta. Time su prekinute spekulacije o njegovu prijevremenom odlasku na kraju tekuće sezone.

Zašto se uopće sumnjalo u ostanak?

Neizvjesnost oko Simeoneove budućnosti kulminirala je početkom 2026. godine zbog nekoliko ključnih faktora. Kriza rezultata u španjolskom prvenstvu i neočekivani poraz od norveškog Bodø/Glimta u Ligi prvaka potaknuli su sumnje u zasićenje projekta koji traje od 2011. godine.

Dodatni pritisak stvorili su medijski izvještaji o zategnutim odnosima između Simeonea i novog sportskog direktora Mateua Alemanyja, navodno zbog neslaganja oko transferne politike. U isto vrijeme, ponovno su se pojavile glasine o njegovom odlasku u Inter, klub za koji je igrao i koji je u prošlosti često isticao kao trenerski san.

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima.
