U derbiju 26. kola engleske Premier lige Chelsea i Manchester United su na Stamford Bridgeu odigrali bez pogodaka.

Mateo Kovačić je odigrao cijelu utakmicu za londonsku momčad i imao je dva udarca prema vratima gostiju, ali je u oba navrata De Gea lakoćom obranio pokušaje hrvatskog reprezentativca.

Istina je da Mateo Kovačić nije pucao dobro, no to je segment njegove igre koji mu nikad nije bio jača strana. Na društvenim mrežama ga navijači hvale, a nekolicina ga je proglasila i najboljim igračem večerašnje utakmice.

The MOTM is between Mateo Kovacic or Antonio Ruediger #ChelseaFC #EPL #CHEMUN

Mateo Kovacic is the best CM in the Premier League right now

