David de Gea (33), slavni španjolski vratar, u srpnju prošle godine napustio je Manchester United i od tada je bez angažmana, a sada su španjolski mediji objavili da se sprema njegov povratak u redove španjolskog prvoligaša Betisa, kluba kojega je ove sezone zagrebački Dinamo izbacio u šesnaestini finala Konferencijske lige.

U Betisu bi De Gea zamijenio njihovog rezervnog vratara Claudia Brava koji ima 41 godinu i na kraju sezone će u mirovinu ili će potpisati za drugi klub

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Prvi golman Betisa je Rui Silva koji brani jako dobro i ima ugovor do 2025., no postoji mogućnost da i on na kraju sezone napusti klub ako stigne unosna ponuda.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

De Gea je karijeru počeo u Atletico Madridu iz kojega 2011. odlazi u Manchester United u kojemu je proveo 12 godina. Za španjolsku reprezentaciju nastupio je 45 puta.

Tekst se nastavlja ispod oglasa