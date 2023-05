'BITKA' NA MESTALLI / Valencia šokirala Real, umalo opći kaos na terenu

U susretu 35. kola španjolskog nogometnog prvenstva Valencia je danas na stadionu Mestalla pobijedila Real Madrid sa 1-0. "Realovo glasilo", najčitaniji sportski dnevni list Marca, piše kako je to bila prava bitka na Mestalli. Bila je to prva Realova utakmica nakon debakla u Manchesteru u uzvratnom susretu polufinala Lige prvaka. Ali i novi poraz. Utakmica je bila puna tenzija, a pogodak odluke zabio je Diego Lopez u 33. minuti. Za goste je od 65. minute igrao kapetan hrvatske reprezentacije Luka Modrić. U samoj završnici susreta došlo je do naguravanja igrača pri čemu je Vinicius Junior udario Huga Dura nakon čega je dobio crveni karton. Sudac Ricardo De Burgos je isključio Realova napadača nakon poziva iz VAR sobe. Marca, nadalje, ističe u svom izvještaju kako je Vinicius čuo rasističku uvredu, identificirao navijača koji ju je plasirao s tribine i pristao nastaviti utakmicu nakon objave preko razglasa. Rekordna pauza, rekordni popust i u produžetku završio je izbacivanjem Viniciusa iz utakmice. Zanimljivo, nadoknada je trajala čak 15 minuta, ali više nije bilo promjene rezultata. Realov poraz iskoristio je gradski suparnik Atletico koji je pobjedom 3-0 protiv Osasune skočivši na drugo mjesto Primere. Golove za domaćine zabili su Yannick Carrasco (44), Saul Niguez (62) i Angel Correa (82). Za Atletico je branio hrvatski vratar Ivo Grbić, dok je kod Osasune do 68. minute igrao Ante Budimir. Atletico je ovom pobjedom preskočio gradskog suparnika Real, sada je drugi sa 72 boda, dok "Kraljevski klub" ima bod manje. Na vrhu je novi prvak Barcelona koja tri kola prije kraja prvenstva ima 85 bodova, a Osasuna je deveta sa 47 bodova. U prvom nedjeljnom susretu Espanyol je na gostovanju pobijedio Rayo Vallecano sa 2-1 osvojivši iznimno važne bodove u borbi za prvoligaški spas. Espanyol je poveo u 23. minuti golom Sergija Dardera, izjednačio je Raul de Tomas u 42. minuti iz jedanaesterca, a pobjedu gostima donio je Nico Melamed u 59. minuti. Premda je ostao u zoni ispadanja, Espanyol je ovom pobjedom produžio nadu u spas. Trenutačno se nalazi na 19. mjestu sa 34 boda, dok Getafe, koji drži 17. mjesto, koje osigurava spas, ima samo bod više. Između njih je Valladolid sa 35 bodova. Posljednji je Elche, koji je matematički već ispao, ima 20 bodova. Rayo Vallecano je nakon poraza na 11. mjestu. Večeras se još sastaju Sevilla i Real Betis. REZULTATI: Rayo Vallecano - Espanyol 1-2 (De Tomas 42-11m / Darder 23, Melamed 59) Atletico Madrid - Osasuna 3-0 (Carrasco 44, Saul 62, Correa 82) Valencia - Real Madrid 1-0 (Lopez 33) Sevilla - Real Betis (21.00) U subotu: Girona - Villarreal 1-2 (Lopez 24 / Pino 9, Moreno 90+4) Athletic - Celta 2-1 (I. Williams 5, Berenguer 54 / Larsen 50) Almeria - Mallorca 3-0 (Lazaro 12, 42, 58) Getafe - Elche 1-1 (Munir 8 / Boye 45+1) Barcelona - Real S. 1-2 (Lewandowski 90 / Merino 5, Sorloth 72) U petak: Cadiz - Valladolid 2-0 (Bongonda 69, 76) LJESTVICA: 1. Barcelona 35 27 4 4 65 15 85 2. Atlético 35 22 6 7 63 27 72 3. Real Madrid 35 22 5 8 70 33 71 4. Real Sociedad 35 19 8 8 47 32 65 5. Villarreal 35 18 6 11 54 36 60 6. Betis 34 16 7 11 43 38 55 7. Athletic Club 35 14 8 13 46 39 50 8. Girona 35 13 9 13 55 50 48 9. Osasuna 35 13 8 14 32 39 47 10. Sevilla 34 13 8 13 44 49 47 11. Vallecano 35 12 10 13 42 47 46 12. Mallorca 35 12 8 15 33 40 44 13. Valencia 35 11 7 17 39 41 40 14. Almería 35 11 6 18 46 61 39 15. Celta Vigo 35 10 9 16 40 50 39 16. Cádiz 35 9 11 15 28 50 38 17. Getafe 35 8 11 16 31 44 35 18. Valladolid 35 10 5 20 30 62 35 19. Espanyol 35 8 10 17 44 61 34 20. Elche 35 4 8 23 27 65 20