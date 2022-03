Dobar dio svojeg života Dario Šimić proveo je igrajući za Dinamo. Pet puta je osvajao prvenstvo Hrvatske, igrao je pregršt derbija protiv Hajduka na Poljudu.

Od prvih sati života dinamovac

Prema podacima dostupnim na internetu, Šimić je odigrao za Dinamo 140 utakmica uz 14 golova od 1992. do 1998. Priča ide da je Dario, od kad se rodio, dinamovac! Samo 24 sata nakon rođenja, otac Tihomil-MiroŠimić ga je učlanio u Dinamo. Jednostavno, nije moglo biti drugačije...

Od najranijih životnih minuta Dario Šimić bio je usko povezan s maksimirskim klubom, u dolazećim godinama djetinjstva vodio ga je otac, s mlađim bratom Josipom, redovito na utakmice zagrebačkih Plavih. Sa dvanaest godina bio je izabran u selekciju Dinama, a 23. kolovoza 1992 debitirao je za A momčad pod palicom Miroslava Ćire Blaževića. Imao je nepunih 17 godina. Šimić je postao najmlađi debitant Dinama u prvenstvenom dvoboju protiv Varteksa u Varaždinu.

U Maksimiru je ostao do 1998. godine, a povratkom RobertaProsinečkog u plavo jato, momčad Dinama postala je ozbiljna, spremna i za najveća iskušenja. Uz Prosinečkog i Šimića, najveća snaga tog Dinama, okosnica, nositelji, bili su još Dražen Ladić, SilvioMarić, Edin Mujčin, Krunoslav Jurčić, Joško Jeličić, Stjepan Tomas, Goran Jurić...

Sutrašnji derbi Bijelih i Plavih biti će nešto posebno. Hajduk mora slaviti kako bi ostao u utrci za naslov jer ima pet bodova manje od Dinama, a dojam je da prvak Hrvatske samo mora ostati neporažen jer je vodeći. Poljud će biti pun, planule su sve ulaznice za sve sektore. Okrenuli smo broj proslavljenog brončanog Vatrenog , da nam najavi sutrašnji veliki derbi...

'Uvijek je bilo super igrati na Poljudu'

"Najdraža utakmica za Dinamo protiv Hajduka na Poljudu? Kad je Marko Mlinarić dao dva gola iz slobodnjaka. Sad kad malo evociramo uspomene, uvijek je super bilo igrati na Poljudu. To je jedan poseban ambijent", reći će Dario Šimić...

"Očekujem sutra jednu otvorenu utakmicu. Hajduk će imati publiku, Dinamo možda malo jaču momčad. U svakom slučaju, očekujem jednu otvorenu utakmicu. Prvenstvo je otvoreno, možda u ovom trenutku Dinamo je ipak malo jači".

Hrvoje Štrok jedan je od najomiljenijih nogometaša valjda koji su ikad kročili nogometnim terenima u Hrvatskoj. Uvijek otvoren za razgovor, kao da ga znaš sto godina. A ne znaš... Baš ga ljudi vole. Hrvoje ima i svojevrsni nadimak, možda ne službeni ali onako odmilja. U Zagrebu ga neki zovu Štrokica...

'Izgubili smo 3-1, ali bila je to baš dobra utakmica'

Hrvoje je za Dinamo igrao od 2003. do 2005. Ukupno je odigrao 47 službenih utakmica uz 4 gola. Nema toliko staža derbija protiv Hajduka poput Darija Šimića, ali osjetio je kako je to igrati veliki derbi u Splitu. Nastupio je dva puta.

"U obje sam igrao od početka. Onaj derbi kad smo izgubili od Hajduka 3-1, mislim da je to bilo 2004., Kranjčar je zabio za nas, Računica i Andrić za njih, jedan ili dva, nešto je bilo iz kornera. S 20 metara je bila neka bomba. E, to je bila baš super utakmica. Čak smo mi malo bili dobri, iako smo izgubili rezultatski uvjerljivo. Atmosfera je bila paklena, baš prava. Derbi između Dinama i Hajduka su nešto posebno, kao i atmosfera. Tko to nije osjetio, ne zna što propušta. Ne može se takvo što osjetiti", prisjeća se Hrvoje Štrok i dodaje:

'Ovaj derbi će biti nešto posebno'

"Igrali su tada Kranjčar, Eduardo, bili smo dobri. No, Hajduk je tada isto tako bio, baš onako dobar, pravi. Napali su nas baš onako od prve minute uz huk Poljuda. Bila je fantastična atmosfera. Kad smo došli na zagrijavanje, bilo je već ono, adrenalin na tisuću. Ovaj derbi će biti nešto posebno. HNL je jako zanimljiv, u derbijima nema iznenađenja. Koliko je u prošlosti derbija odigrano kad je Hajduk bio lošiji, a slavio, ili Dinamo malo lošiji, pa pobijedio. Derbi je derbi. Jedino prednost može biti, mislim prednost, to ti na kraju nije ni prednost ako... Ne znam, kad sam izašao na Poljud, tek onda te rokne adrenalin, 30 000 navijača je protiv tebe, 2000 vjernih je za tebe na jugozapadu u kavezu, to te gura naprijed".

'Samo neka prođe sve fer'

Hrvoje Štrok za kraj nam je prokomentirao jutrošnju plavu akciju Bad Blue Boysa na splitskoj Rivi...

"Dobro je to, takve navijačke akcije su dobra stvar za derbi. Samo da bude sve fer i ovako pošteno pa eto, tko pobijedi, neka pobijedi. Mi ćemo navijati za Dinamo jer smo dinamovci, a oni za Hajduk, ali neka prođe derbi kako treba proći, samo nogometno. Poljud je rasprodan komplet, ne znam kad se zadnji put takvo što dogodilo, da su baš sve ulaznice planule, ne samo domaće nego i gostujuće. Desetak godina barem je prošlo od tako nečeg. Niti jedan derbi nije bio na ovakvoj razini. Pročitao sam danas negdje da je prodano 1470 ulaznica u Zagrebu za gostujući sektor, a kažu da bi planulo i da ih je bilo 5 000".