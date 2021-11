Proslavljeni bivši hrvatski reprezentativac Ivan Rakitić objasnio je svoju izjavu koja je odjeknula hrvatskim medijima. Naglasio je kako se stavio Daliću na raspolaganje, ali samo u slučaju da baš nitko ne bude izborniku na dispoziciji zbog ozljeda, bolesti ili nečeg trećeg. Znači, teško da se to može dogoditi...

"Malo neugodan osjećaj, volio bi da sam drugačije obučem, da sam s dečkima. No, drago mi je što sam uz reprezentaciju opet. Vjerujem u pobjedu Hrvatske. Rusi su napredovali u ovim kvalifikacijama, iznenađujuće koliko. Bit će to tvrda i teška utakmica, uvjeren sam da ćemo biti organizirani i agresivni, uvjeren sam u pobjedu. Ne znam jesam li dobro rekao ili je prijevod bio loš, ali ja sam u kontaktu stalno s izbornikom. Moja odluka je jasna što ne igram. Rekao sam u smislu da ako baš nikog ne bude, da se stavljam na raspolaganje ali to je ono... Oni koji su tu moraju igrati, ja imam pravo jedino navijati za njih. Nije baš da se šuška da se vraćam", kazao je za Novu TV na stadionu Poljud Ivan Rakitić, jedan od protagonista povijesnog srebra Vatrenih u Rusiji na SP-u.

Zanimljiva situacija dogodila se u trenutku kad je Raketa razgovarao s reporterom Nove TV. S leđa mu je došao Danijel Subašić, nekadašnji njegov suigrač s kojim je puno puta bio u bitki, s kojim je i osvojio srebro.

"Nemoj pričati gluposti tu na televiziji", u šali mu je rekao Suba i srdačno ga pozdravio, te nasmijao i njega i reportera...

"To kad se mi starci nađemo, pa popričamo", izjavio je također u šali Ivan.

Eto, tako je kad se sretnu bivši suborci, brothers in arms.