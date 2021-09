Hrvatskoj nasušno i hitno treba centralni napadač ozbiljnih kvaliteta, kako bi Vatreni bili opasniji i imali bolju i veću efikasnost i broj pokušaja u napadu.

Nema Petkovića ni Rebića, tu je samo Čolak od devetki

Izostankom Brune Petkovića i Ante Rebića, Zlatko Dalić protiv Rusije odlučio je u špicu staviti Andreja Kramarića a na klupi mu je još i Antonio Čolak, hit napadač Malmoa koji se preporodio na posudbi u Švedskoj, po dolasku iz PAOK-a.

Ante Budimir jučer je zajedno s Lukom Modrićem napravio određene testove, pa bi se uskoro trebalo znati više. Luka, prema najavama, neće konkurirati za Slovačku u Bratislavi za dva dana ali za Sloveniju na Poljudu hoće, trebao bi barem. No, otom-potom...

Budimirje trebao imati značajnu ulogu u ofenzivnom redu Zlatka Dalića. Međutim napadač Osasune imao je peh, ozlijedio se taman pred akciju nacionalne vrste. Ovih je dana umjesto u Moskvi bio u Pamploni na kuri rehabilitacije i dodatnom pregledu.

Problem s hvatištem aduktora

"Imam problem s hvatištem aduktora, zbog toga u nedjelju nisam bio u kadru za utakmicu kluba kod Cadiza, a nisam ni otputovao u Rusiju. No, radim sve na tome da što prije budem spreman. Imam vjere da će me ekspresno osposobiti", kazao je Ante Budimir za Sportske novosti koji se osjeća puno bolje. Od početka se nada da će se naknadno priključiti, barem za Sloveniju, ako ne i za Slovačku.

"Ne znam još hoću li doći u Slovačku. Do četvrtka sam sigurno u Španjolskoj, a potom će sve biti jasno. Činim sve što je u mojoj moći, to je igra s vremenom, pitanje je dana. Hvatište aduktora stegnulo me nakon utakmice drugog kola španjolske lige sa Celtom iz Viga. Do tada sam odlično trenirao, bez propuštenog dana. Tako sam morao stati o prošlog utorka i treninga na kojem mi se to dogodilo. Ovo mi je poremetilo planove ali ozljede su sastavni dio nogometa", dodao je Budimir.