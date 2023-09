Nakon dva i pol mjeseca pauze, hrvatska nogometna reprezentacija okuplja se u ponedjeljak, kada svi igrači završe sa svojim obavezama u klubovima.

Pred izabranicima Zlatka Dalića dvije su utakmice, u petak na Rujevici igramo protiv Latvije, a u ponedjeljak će odmjeriti snage s Armenijom na gostovanju.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Izbornik se obratio predstavnicima medija u uvodu:

"Dobar dan pozdrav svima, pred nama su dvije utakmice koje ne smijemo shvatiti kao lagane i ne bi htio da to shvatimo olako. Veseli me činjenica da smo napravili bolje transfere u bolje situacije i bolje klubove. Ulog nam je Europsko prvenstvo i treba što prije osigurati dovoljno bodova."

'Neću ulaziti u nikakve igre'

Bilo je pitanja o priopćenju oko Marka Livaje.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"O temi Marka Livaje neću više razglabati i neću to širiti. Neću ulaziti u nikakve igre, ja sam izbornik i ja donosim odluke."

Tekst se nastavlja ispod oglasa

O zdravstvenom stanju Borne Barišića.

"Borna je bio na snimci, na magnetu. Nitko nije ozlijeđen, moramo spremiti analizu za Latviju, za taj taktički dio."

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Marcelo Brozović je otišao u Al Nassr, kako vidite njegove igre tamo?

"Svi smo skeptici prema toj ligi i kraju, prema kvaliteti. Ja sam tamo bio prije deset godina, tada je možda bio problem kvalitete, ali sada moramo pratiti tu ligu jer su vrhunski igrači tamo. Brozović ima 5-6 utakmica možda jačih nego u Italiji, a za njega je i tako neupitno da će svoje dati i istrčati. Ne očekujem da će zato imalo biti lošiji ili bolji."

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Zbog čega je objava da Luka Modrić nastavi igrati odgođena?

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Mislim da bi trebalo objaviti da je prestao igrati. U lipnju smo sve dogovorili, nas smo dvojica to proslavili. Luka je za nas velika snaga, ima veliki motiv nastaviti da vodi Hrvatsku na Euru. Moramo biti sretni što je tu, kao i Perišić, Brozović, Vida… Ne igraju samo zbog starih zasluga nego su i dalje najkvalitetniji. Hvala Luki što je i dalje s nama. Nema kalkulacija, bit će maksimalno unutra."

Jel mu se uloga u Realu promjenila?

"Zadnji je dvoboj igrao od prve minute, imaju puno igrača i utakmica, roster je veliki kao i u Manchester Cityju… Trener mora slagati postavu, Luka će imati minutažu, izborio se, kroz svoj rad dobit će svoje mjesto. Opet će biti glavni igrač Reala."

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Koliko ima prostora za rotacije?

"Najviše bih volio da damo šansu svima, da svi podnesu isti teret. To bi bilo najrealnije, najoptimalnije. Nećemo puno miksati jer moramo biti ozbiljni u radu i pripremi sastava. Volio bih rasporediti teret..."

Dosta je igrača promijenilo klub...

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"O prijelaznom roku s igračima ne razgovaram. Znaju da imaju moju podršku što god odluče i to je jako važno. Svi su otišli na bolje, drago mi je da je Sosa otišao u Ajax jer on je malo stagnirao i sada ga očekujem boljega, svježijega i sretnije. Gvardiol i Kovačić su otišli u City, Kovačić je postao najbolji igrač Manchester Citya. Trener kao Pep Guardiola ga je prepoznao, neovisno o našim lokalnim sumnjama u njega. Koje su to gluposti.... Livaković je morao otići da ne ostane vječni golman Dinama."

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Latvija?

"Jedina zamka je da ih shvatimo olako. To dosad nije,bio problem, ali moram to naglasiti jer želimo tri boda, punu Rujevicu, korektno navijanje i podršku. Onda ćemo biti pravi. Igrali smo u Rijeci s Ciprom i Maltom, mučili smo se, bilo je teško"

Sjajne borbe s FNC-a 12 iz pulske Arene ekskluzivno možete pogledati na streaming platformi Voyo.