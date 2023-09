Uoči okupljanja hrvatske nogometne reprezentacije, Marko Vargek je posjetio Zlatka Dalića gdje je izbornik u svom restoranu otkrio svoju kolekciju dresova i najavio reprezentativnu akciju.

"Ovo je siže svega ovoga što ja radim i hrvatske reprezentacije u vidu ovih dresova slika i medalja. Ideja ovog muzeja je da ja nešto napravim i ostavim, to je bitno. Ovo je povijest i dio mog života. Ovdje je 40 originalnih dresova, od prve utakmice protiv SAD-a, to zahvaljujem Dragi Čeliću što mi ga je dao. To je svetinja, to je jako teško za nabaviti. Prvi dres je taj protiv Amerike, a odmah pored njega na ulazu je protiv Ukrajine kada sam ja prvi put bio izbornik."

Na otvaranje kompleksa su stigli Mateo Kovačić i Luka Modrić.

"Oni su tu došli kao prijatelji da me podrže u ovoj mojoj ideji. Znaju koliko je to lijepo, zvao sam ih za dresove i hvala im na tome. Ova slika gdje držim govor u sredini je nažalost protiv Argentine, ali to samo pokazuje naše zajedništvo, to je jedan ponos i tim, to sam htio pokazati."

Red je došao i na Latviju i Armeniju.

"Prva je Latvija, ne smijemo nikoga podcijeniti i opustiti se, nama je svaki bod važan u našoj borbi za Euro. Moramo biti maksimalni protiv Latvije, bitno je skupiti bodove. Latvija i Armenija nisu lagani protivnici i svima su napravili probleme, Armenija ima šest bodova i po meni će to biti najteže gostovanje."

11 igrača je promijenilo svoje sredine, hoće li to što poremetiti?

"Sjajno je što su svi napredovali, išli su u bolje klubove i situacije, jedan dobar motivirajući faktor. Imamo fantastične igrače, imali smo sjajan vikend. Šutalo kapetan, što je sjajno jer je došao kao novi igrač. Hrvatska ima sjajnu budućnost."