Dinamo je Vedranu Ćorluki, članu stručnog stožera Vatrenih, ponudio da bude pomoćnik treneru kojeg još uvijek Dinamo nema, a ne glavni trener, što je šokiralo Zlatka Dalića i njegov stručni stožer.

"Nitko ne može vjerovati da je Dinamo ponudio Vedranu Ćorluki da bude pomoćnik. Neki su to doživjeli podcjenjivanjem. Zacijelo su na takav način u Dinamu htjeli pripremati Ćorluku da jednog dana bude prvi trener, no očito su morali smisliti nešto bolje. On ostaje s Vatrenima", navodi se u tekstu Sportskih novosti.

Sandro Perković zamijenio je na klupi Dinama Fabija Cannavara, ali pitanje je dok kad će on voditi prvu momćad je nije dugotrajno rješenje, nego VD opcija. Možda će voditi Dinamo samo protiv Osijeka, možda do kraja sezone, možda protiv Osijeka i Šibenika. U ovom slučaju ne zna se dokle će vjerni vojnik Dinama biti na trenerskoj klupi. Vedran Ćorluka nije pristao biti raditi kao pomoćnik treneru. Vjerojatno bi prihvatio biti trener prve momčadi da mu je Dinamo to ponudio. Ćorluka bi prihvatio projekt da izgura sezonu do kraja, a onda gradi momčad Dinama za sljedeću sezonu, ali u Maksimirskoj 128 po tom su pitanju imali drugačije planove.

