Nakon 18 godina slavni stoper Sergio Ramos vratio se u Sevillu, klub u kojem je igrački ponikao. U Andaluziji je, stoga, prekjučer sve bilo u znaku Ramosa, iako su navijači Seville bili izričito protiv njegovog povratka u klub, jer je Ramos u međuvremenu, od kad je napustio Sevillu, postao ikona omraženog im Reala.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Ramos je potpisao ugovor i službeno je predstavljen u Sevilli, te je zadužio broj 4, a potom se u centru pažnje našao Ivan Rakitić zbog fotografije koju je objavio na Instagramu.

"Dobrodošao kući Sergio", napisao je Rakitić uz fotografiju sa svojim novim suigračem.

Mnogi su komentarali kako su se stvari promijenile u samo nekoliko godina jer su Rakitić i Ramos godinama bili rivali kada su igrali za Real Madrid i Barcelonu, a sad su suigrači.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Razdvajali su ih Real i Barcelona, a spojila ih je Sevilla", napisao je jedan oduševljeni pratitelj Ivana Rakitića na Instagramu.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Da je Rakitić dok je bio u Barceloni objavio fotografiju s ovim igračem sigurno je da se ne bi dobro proveo, jer to bi bilo protumačeno izdajom. No, bivši Vatreni je među prvima poželio Ramosu dobrodošlicu i dočekao ga je na fantastičan način. Upravo tako to rade veličine, dobro odgojeni ljudi i istinski sportaši.

Sjajne borbe s FNC-a 12 iz pulske Arene ekskluzivno možete pogledati na streaming platformi Voyo.