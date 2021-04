Bruno Fernandes briljirao protiv Rome

Nogometaši Villarreala i Manchester Uniteda stvorili su večeras prednost u prvim utakmicama polufinala Europske lige svladavši na domaćim travnjacima Arsenal, odnosno Romu. Villarreal je bio bolji od Arsenala s 2:1 (2-0), dok je Manchester United nadigrao Romu sa čak 6:2 (1:2). Više o tome čitajte OVDJE i OVDJE.

Bruno Fernandes does not perform on big games…

Also Bruno Fernandes : pic.twitter.com/cVCzPgkAvb — Red Devils Family (@Reddevilsfam) April 29, 2021

Bruno Fernandes odigrao je briljantnu utakmicu i bio najbolji igrač na travnjaku. Uz to što je postigao dva gola, Fernandes je kreirao i imao utjecaj na sve golove.

Niti jedan igrač iz Premier lige nije doprinio golovima svoje momčadi više od njega, gledajući sva natjecanja.

No PL player has more goal contributions in all competitions than Bruno Fernandes ❄️ pic.twitter.com/yzziorXZpk — sports stuff (@AazishL) April 29, 2021

Njegove brojke protiv Rome govore sve o njegovoj predstavi. Imao je 78% točnih dodavanja, kreirao je čak osam šansi, uzeo 7 lopti, imao 5 udaraca, od toga tri u okvir gola. Zabio ih je dva uz dvije asistencije. OVDJE pogledajte njegovu predstavu protiv Rome.