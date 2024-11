Cristiano Ronaldo dobio veliku nagradu prije dvoboja sa Hrvatskom

Cristiano Ronaldo (39) primio je prestižnu nagradu Portugalskog nogometnog saveza na svečanosti "Quinas de Ouro."

Portugalac je do sada odigrao 216 utakmica i postigao 133 gola, čime drži reprezentativne rekorde. Sljedeći ponedjeljak Ronaldo dolazi s Portugalom na Poljud za susret Lige nacija protiv Hrvatske.

"Čast je primiti ovaj trofej. Gledam na to kao na početak. Hvala Savezu na ovoj nagradi koja je obilježila dugo putovanje ispunjeno napornim radom. Sa 18 godina moj san je bio odigrati prvu utakmicu za reprezentaciju. Onda sam dogurao do 25, 50, pitao sam se zašto ne i 100? Okrugla brojka, tri znamenke, a onda sam počeo razmišljati o 150, 200 i to je nevjerojatan osjećaj."

Ove sezone u odličnoj je formi, postigavši 10 golova za Al-Nassr i tri gola u Ligi nacija, čime se našao na vrhu ljestvice strijelaca u natjecanju. Morao je ponovno odgovoriti na pitanje o 1000 golova:

"Da budem iskren, to je moja krivica. Rekao sam javno da želim zabiti 1000 golova i sad ispada da mi je to jedini cilj. Cilj mi je živjeti u trenutku i vidjeti kako će mi noge reagirati. Ako dođe tisućica, odlično. Ako ne, nitko nije zabio više golova od mene. Ne moramo razmišljati dugoročno, ja više ne mogu. To je sve, živi u trenutku i uživaj."

