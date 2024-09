Čovjek kojeg je Kalinić prozvao kandidirao se za NO prije dvije godine: Evo što je tada govorio

"Predsjednik me zvao i rekao da dobivam otkaz, rekao sam mu da nema problema i da znam da to nije njegova odluka. Aljoša Pavelin vodi klub", javno je obznanio Nikola Kalinić i time uzburkao duhove u Splitu. Čini se kako predsjednik Nadzornog odbora splitskog kluba ima veće ovlasti nego što ih ima predsjednik, a ni sportski direktor očito nije imao previše prava na svojem radnom mjestu.

''Ljudi koji nadziru Hajduk ne vole klub i nemaju veze s nogometom. Mislim na Nadzorni odbor. Predsjednik mi je nakon tjedan dana mandata pokazivao poruke Aljoše Pavelina protiv mene. Ne znam točno tko me smijenio, predsjednik sigurno nije'', također su bile riječi Nikole Kalinića protiv predsjednika NO kluba koji se za tu poziciju kandidirao 2024. godine.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

''Prvo, iako sam se bavio sportom, ja nisam stručnjak i ekspert za sport. Prema tome, ja definitivno ne mogu procjenjivati dubinski uspjeh rada ni Nadzornog odbora ni Uprave. Osobno uopće ne poznajem te ljude. Međutim, ono što mogu reći i što je vidljivo – to su njihovi rezultati. Njihovi su rezultati to da su oni stabilizirali klub, da su osvojili Kup i da su osvojili drugo mjesto u HNL-u i da je donesena Strategija kluba od 2021. do 2027. godine. Samo ako to gledamo, ja mogu čestitati tim ljudima i zahvaliti im na svemu što su napravili za Hajduk, a to je na neki način i postavljena ljestvica za sljedeći Nadzorni odbor i Upravu koja sada trenutačno radi, i mislim da radi dobar posao, da napravimo još jedan korak dalje'', govorio je Pavelin u svojoj kandidaturi.

Isprva nije bio zainteresiran za svoju poziciju, tako je barem tada govorio:

Tekst se nastavlja ispod oglasa

''Priča oko Hajdučke zajednice jako je zanimljiva jer, kad su me momci iz Našeg Hajduka prvi put kontaktirali, ispričali su mi ideju oko Hajdučke zajednice. Moj je odgovor bio: „Dečki, sorry, hvala, ali nemam vremena ni za obitelj od posla, a kamoli za nešto drugo, radije ne bih.“ No oni su bili uporni, poklonili su mi knjigu o Našem Hajduku koju sam pročitao u tri dana. Nakon toga nastavili smo našu komunikaciju i danas evo me, tu sam. A samo iskustvo – kad gledam sve to unatrag, mislim da su momci iz Našeg Hajduka napravili sjajan posao jer su uspjeli jedan skup heterogenih, ali vrlo jakih individualaca spojiti u jednu grupu ljudi koja izvrsno surađuje. Tu imate jedno multidisciplinarno znanje i iskustvo koje je nevjerojatan resurs za Hajduk. Ja vjerujem da sada iz faze upoznavanja, koja mora proći, ulazimo u jednu fazu gdje će Hajdučka zajednica aktivno doprinositi Hajduku u smislu unaprjeđenja poslovanja i svega ostalog.''

Ovdje pročitajte cijeli intervju Pavelina iz 2022. godine.

Tekst se nastavlja ispod oglasa