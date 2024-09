Kalinić: 'Predsjednik je samo pijun Nadzornog odbora, rekao je da je Livaja problem svlačionice'

Bivši napadač Hajduka Nikola Kalinić u utorak je poslijepodne razriješen svoje dužnosti sportskog direktora splitskog kluba.

U srijedu je za 12 sati najavljeno obraćanje medijima iz hotela Ambasador u Splitu gdje je Kalinić novinarima objasnio razloge svoje smjene.

"Predsjednik je samo pijun Nadzornog odbora, rekao je da je Livaja problem svlačionice. Miševi su se sakirli u rupe, a mene postavili. Nemam čovjeku što zamjeriti, on nije iz nogometa. On je došao srezati troškove. Elez, Lovre, Krovinović, Šarlija - sve ih je htio maknuti. Rekao je da su Livaja i Lovre najveći problemi", rekao je Kalinić u obraćanju.

"Malo mi je glas promukao. Nisam vikao, nego mi je dijete bolesno pa sam i ja uhvatio nešto od nje." kazao je Kalinić pred početak presice u hotelu Ambasador.

Hoće li Gattuso i Rakitić ostati u Hajduku?

"Na treneru sam inzistirao, rekao sam od početka da ću tražiti trenera koji traži disciplinu. Prvi put me odbio, jer je rekao da ide u Saudijsku Arabiju, ali drugi put je prihvatio. Ne priča s predsjednikom već 20 dana", rekao je i nastavio:

"Ja znam da Gattuso nije zadovoljan. Htio sam da imamo kičmu ekipe, Livaja, Rakitić, Uremović. Uz njih Pukštasa i Sigura i dovoditi stvarna pojačanja. Dajaku i Benrahou su morali biti vraćeni, pripremali su tužbu protiv kluba. Cijelo ljeto su tražili klub i nisu ga našli, a prema FIFA-inim pravilima ih treba vratiti. Od prvog dana sam znao da neće ići u dobrom smjeru. Ljudi koji nadziru Hajduk ne vole klub i nemaju veze s nogometom. Mislim na Nadzorni odbor. Predsjednik mi je nakon tjedan dana mandata pokazivao poruke Aljoše Pavelina protiv mene. Ne znam točno tko me smijenio, predsjednik sigurno nije."

"Ovi ljudi koji su trenutno bili poviše mene nemaju veze ni sa Splitom ni Hajdukom. Oni će se razbježati, nije ih briga za ništa. Jednostavno mi nisu dozvolili dovođenje nekih igrača. Ja to moram pitati predsjednika, a on tražiti odoborenje NO-a. To jako dugo traje što nema smisla, u nogometu se stvari dešavaju brzo. Takvo upravljanje klubom nema smisla."

'Aljoša Pavelin vodi klub'

"Preko svojih poznanstava sam omogućio ponudu za Pukštasa. Od Parme je stigla ponuda od sedam milijuna eura za Pukštasa, a oni su je odbili očekujući deset. Ja bi volio da naši igrači imaju tu cijenu, ali nemaju, ne igramo Europu, bio je loš u drugom dijelu prošle sezone, ne igra za reprezentaciju. Ja nisam mađioničar, novac koji su oni očekivali nije realan."

"Predsjednik me zvao i rekao da dobivam otkaz, rekao sam mu da nema problema i da znam da to nije njegova odluka. Aljoša Pavelin vodi klub."

"Gattuso i Paulo Sousa su bili moji prvi izbori, ali svi oni su tražili da vide kako izgleda kamp, kako izgledaju uvjeti. Ljudi koji su mi bili nadređeni su imali pripremljene neke trenere za koje ja nisam htio ni čuti, želio sam svog trenera iza kojeg ću ja stajati."

"Kada sam tražio novac za pojačanja rekli su mi kakva pojačanja, mi nemamo za dva mjeseca plaća. Znam da su dizani krediti i da će opet dizati. Činjenica je da je Dinamo bolji. Ljude ne treba lagati niti stvarati euforiju. Euforija se treba stvarati igrama i pobjedama na terenu."

"Htio sam uvesti puno toga, ali nije mi se dozvoljavalo ništa. Hajduk mi je prvi i zadnji klub u životu, tu sam cijeli život i tu ći i dalje živjeti i navijati za Hajduk, ali ljudima treba otvoriti oči o stanju u klubu. Ja sam ispao žrtveno janje, a problem je u ljudima iza mene. Idući koji dođe će isto biti njihova desna ruka i čovjek koji će klimat glavom", priča i nastavlja:

'Oni su me makli i sakrili se iza mog imena'

"Ima puno ljudi koji ne zaslužuju biti u Hajduku, puno ljudi koji jedni drugima čuvaju leđa jer ovise o Hajdukovoj plaći. Već dugo se mijenjaju uprave, a neki ljudi se ne mijenjaju. Ima puno uhljeba u klubu i to treba čim prije maknuti. Prije svake pressice su me pripremali i govorili mi što da kažem. Ja ne želim biti ničiji pijun. Imao sam veliku karijeru u kojoj sam igrao u velikim klubovima i zaradio, ne treba mi da sam ičiji pijun. Tri dana prije derbija je jako loš trenutka za smjenu. mogli su me smijeniti na početku reprezentativne pauze, ali oni su izabrali ovaj tajming."

"S obzirom na mogućnosti mislim da je dobro odrađen prijelazni rok. Morao sam izlaziti iz okvira svog radnog mjesta i moliti Tommy da plate Rakitića. Kažete, nisam doveo napadača? Pravi napadač košta. I dalje mislim da je Marko desetka i da je uz njega potreban napadač."

"Moj posao je bio prodavanje magle, ispali bi smiješni prema igračima i agentima jer bi se uvijek čekalo NO. Mogu preuzeti odgovornost, nemam ništa protiv toga. Ispali smo uz Europe uz nikad lakši put do grupe, ali ipak nikoga se ne miče za tri mjeseca. Oni su me makli i sakrili se iza mog imena. Predsjednik i ja smo htjeli podići klub, boriti se s Dinamom za naslov. Oni su išli na drugu stranu, štediti i riješiti se pola ekipe. Ne znam zašto nisu otvoreno rekli da im je to smjer."

'Gattuso je digao ruke od priče o pojačanjima'

"Rečeno mi je da će sva sredstva od prodaje moći uložiti. Sahitija smo prodali za milijun eura, dobili smo novac od Dinamovog ulaska u Ligu prvaka, ali ništa nije uloženo. Uvijek sam imao svoj stav i mišljenje, čvrsto stojim iza svojih riječi. Znam da istina boli, ali stojim iza ovoga. Ne vjerujem da će klub ozdraviti dok se maknu oni koji se trebaju maknuti. Znam da su ovo teške optužbe, ali nadam se da će biti povod za Skupštinu na kojoj će se sve pretresti."

"Gattuso je digao ruke od priče o pojačanjima, zna da je to šuplja priča. Trebamo težiti da Hajduk bude na zdravim nogama i da vratimo pravu vjeru navijačima, a ne kroz PR. Volio bih da NO pomogne Hajduku koliko sam pomogao ja. Oni ovise o Hajdukovoj plaći, ja o tome uopće ne ovisim. Ja sam tu došao srcem, a ne glavom, iskoristili su me i stavili u prvi plan da se oni sakriju. Jedno se dešava, a drugo se iznosi van."