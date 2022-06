Vruća izjava nekadašnjeg proslavljenog hrvatskog reprezentativca, sad člana stručnog stožera Vedrana Ćorluke o Marku Livaji dana Sportskim novostima odjeknula je hrvatskim medijskim eterom i izazvala reakcije...

Je li Ćorluka ispao nekorektan i neprofesionalan?

Naravno da je istina, "pravda" u takvim slučajevima uvijek negdje na sredini, jer izjavu neće prihvatiti sigurno navijači Hajduka, a hoće oni Dinama, a neutralni nogometni dio Hrvatske neće se toliko zamarati time...

No, legitimno pitanje je li Vedran Ćorluka ispao nekorektan i neprofesionalan prema Marku Livaji? To u velikoj anketi Net.hr-a pitamo upravo vas, dragi naši čitatelji, da date svoj glas i donesete sud.

"Bit ću iskren, ja sam dinamovac i ne mislim da je Livaja najveća zvijezda. Bez obzira što je odličan igrač i reprezentativac, što je donio Hajduku novu dimenziju i kvalitetu. Možda je to u Dalmaciji, ali u Zagrebu sigurno nije. Za mene kao dinamovca zvijezde su Oršić, Livaković... Moja podrška uvijek ide njima. No, to ne znači da će zato biti pozvani u reprezentaciju", sa smiješkom je komentirao Čarli i zaključio:

"Drago mi je što je Dinamo osvojio prvenstvo, nije mi drago što nije uzeo i Kup. Volio bih uvijek da Dinamo podiže pehare. No, super je što se Hrvatska liga diže. Ovakav Hajduk, kakao je sada, probudio je i u nama dinamovcima, kao što se vidjelo u Kranjčevićevoj, protiv Osijeka, u Šibeniku i na derbiju s Hajdukom u Maksimiru novu energiju. Dinamo je imao jako veliku podršku u želji da se osvoji titula. Samo je navijače trebalo probuditi. Iako mislim da bi to moralo biti u dinamovcima od prvog kola sljedećeg prvenstva. Ne bi ih trebao poticati neki drugi klub."

Kako bilo, reakcije su brojne, društvene mreže su se zapalile na ovu temu, a mi smo za vas izdvojili neke od vaših komentara.

"Ćorluku treba odmah smijeniti jer je pristran, nije mu mjesto u reprezentaciji".

"Nije bitno tko je iz kojeg kluba, bitno je da igru iz klubova prenesu u repku".

"Otkud mu pravo kao članu Dalićeva stožera takve izjave davati, treba ga odmah istjerati".

"Ćorluka rekao istinu , a istina se smije reći".

"Dobro veli. Klincima u ZG je navjeća zvijezda Oršić, ali svakako cijene i Livaju".

"Da ima mozga, nebi to rekao kao član stožera. Livaja šta sve radi za Hajduk, to nema nigdje. Nisu to samo golovi, nego tko gleda utakmice vidi razliku kad je on tu i kad nije i trenutno je najbolji u HNL po svim statistikama".

"Ne vidim problem. Ni u jednom trenutku nije vrijeđao, samo je izrazio svoje mišljenje. Podrška Ćorluki".

"O ukusima se ne raspravlja".

"Ćorluka je bio jako nekorektan u svojoj izjavi, jer je član stožera repke i njegova izjava nije primjerena za posao koji obavlja. Normalno je da ima pravo na svoje mišljenje, ali nije uredu da ga iznosi javno, jer tako unosi nemir u repku. U ostalom možda zato Livaja nije nikada ni počeo u prvih jedanaest na utakmicama, jer eto Ćorluka nema neko mišljenje o njemu. Zato se slobodno možemo pitat što bi bilo da je bilo.... Ali eto nije."

"Imati svoje misljenje koje se ne dopada nekome nema veze sa profesionalizmom… trziste ce na kraju reći svoje".