Legendarni hrvatski nogometaš I sadašnji pomoćnik Zlatka Dalića u hrvatskoj reprezentaciji, Vedran Ćorluka, za RTL se osvrnuo na nacionalnu momčad, ali i aktualnosti u hrvatskom nogometu.

Ćorluka je komentirao i snimka na kojoj nogometaš Hajduka Marko Livaja nakon pobjede nad Dinamom pjeva "Mrzim Dinamo, srpsko ime to".

Snimka se ubrzo proširila na društvenim mrežama, a Livaja je kažnjen s 35 tisuća kuna.

"Marku Livaji izrečena je novčana kazna u iznosu od 35.000 kuna na temelju članka 84 Disciplinskog pravilnika zbog pjevanja pjesama s neprihvatljivim sadržajem na dočeku momčadi HNK Hajduk po povratku s prvenstvene utakmice protiv GNK Dinamo, a potom i u nepoznatom zatvorenom prostoru, što je dokumentirano videosnimkama. Prilikom odmjeravanja kazne, disciplinski sudac je kao olakotnu okolnost uzeo u obzir ispriku koju je Marko Livaja naveo u svom očitovanju", stoji u priopćenju Disciplinskog suca Prve HNL.

Ćorluka je dobro upoznat s takvom situacijom jer se i sam našao u sličnom skandalu. bilo je to 2007. godine kada je pogrdno pjevao o Niki Kranjčaru koji je otišao iz njegovog tadašnjeg kluba Dinama u Hajduk.

"Najteži poziv u životu mi je bio nazvati Niku Kranjčara i ispričati mu se. Ne da sam imao jako dobro mišljenje o njemu, nego možda i najbolje. U trenutku 'ludila' dogode se stvari u kojima neiskusan mladić, nažalost, može podleći atmosferi i pjevati", rekao je Ćorluka pa progovorio o Livaji:

"Sigurno i on sam zna da je pogriješio, da se takve stvari ne govore i pjevaju, da je puno njegovih suigrača poteklo iz tog kluba. Ja bih volio da je meni netko rekao prije moje pjesme to što sada sam govorim. Ne mislim da je to stvar zbog koje bi Livaju trebalo izbaciti iz reprezentacije."

Dinamo favorit

Ćorluka se potom osvrnuo i na neizvjesnu borbu za naslov prvaka Hrvatske i poručio kako smatra da će Dinamo uspjeti obraniti titulu.

"Ja sam dinamovac i uvijek vidim Dinamo na vrhu, najbolja su ekipa. Imaju najbolju momčad i mislim da će biti prvaci. Osijek je najozbiljniji konkurent, disciplinirani su i imaju jako dobrog trenera koji zna kako se ponašati u derbijima, dići tenzije i stručan je. To se vidi po njegovoj momčadi", zaključio je Ćorluka.