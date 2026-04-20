EVO ŠTO ODLUČUJE /

Drama za naslov: City i Arsenal ulaze u završnicu kakva se rijetko viđa

Drama za naslov: City i Arsenal ulaze u završnicu kakva se rijetko viđa
Foto: Andrew Yates/imago sportfotodienst/Profimedia

U slučaju jednakog broja bodova i gol-razlike, gleda se broj postignutih golova

20.4.2026.
11:47
Sportski.net
Andrew Yates/imago sportfotodienst/Profimedia
Pobjeda Manchester Cityja 2:1 nad Arsenalom potpuno je zakuhala borbu za naslov u Premier ligi. Momčad Pepa Guardiole, uz Matea Kovačića i Joška Gvardiola, sada zaostaje samo tri boda, uz utakmicu manje protiv Crystal Palacea čiji se termin još čeka.

Ako City slavi u zaostalom susretu, izjednačit će se s Arsenalom, pa bi o prvaku mogla odlučivati gol-razlika, scenarij viđen tek jednom, 2012. godine u dramatičnom finišu sezone.

U slučaju jednakog broja bodova i gol-razlike, gleda se broj postignutih golova, gdje su momčadi gotovo izjednačene. Ako ni to ne odluči prvaka, presudili bi međusobni susreti, u kojima je City trenutno u blagoj prednosti.

Do kraja je još 15 bodova u igri (City ima i utakmicu više), a dojam je da Građani hvataju zalet, dok se Arsenal paralelno bori i u Ligi prvaka.

