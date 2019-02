ĆIRO SE OBRUŠIO NA JEDNOG DINAMOVCA: ‘Onim što je pokazao je k**** od ovce, bio je igrač manje!’

‘U prvom poluvremenu, kod rezultata 0-0, Dinamo je protiv Viktorije izgledao kao Ajax’

Dinamo je poražen u Plzenu u prvoj utakmici šesnaestine finala Europske lige pa će nadolazećeg četvrtka na stadionu Maksimir pokušati preokrenuti tih 1-2 protiv Viktorije i plasirati se u osminu finala natjecanja.

Legendarni hrvatski trener Miroslav Blažević smatra da to nije nemoguća misija, pa za Večernji list poručuje:

Ćiro je optimist

“Nisam razočaran porazom, dapače, optimist sam uoči uzvrata u Zagrebu i uz pomoć naše publike uvjeren sam da ćemo proći. Međutim, nakon prve utakmice, ipak moram upozoriti na jedan već tradicionalan deficit naših momčadi, a to je opuštanje.”

Pojasnio je.

“U prvom poluvremenu, kod rezultata 0-0, Dinamo je protiv Viktorije izgledao kao Ajax, bio je na svakoj lopti, odlučan i čvrst, nije dao suparniku oka otvoriti. I onda, nakon vodstva 1-0, došlo je do nedopuštenoga opuštanja. Pogledajte Ademija, osobito kod prvog pogotka; on prati svoga igrača do 16 metara i onda ga pušta, i taj igrač postiže pogodak. I kod drugoga pogotka Ademi je na žalost bio samo promatrač, krivo se postavivši, dopustivši da mu igrač ispred nosa postigne pogodak. Ma ne želim krivnju svaljivati na Ademija, ali ovo su elementarne pogreške na koje ga trener mora upozoriti.”

Ponove li igru igru iz prvog poluvremena…

Odgovorio je potom na čemu temelji optimizam:

“Temeljim ga na Dinamovoj izvedbi u prvom poluvremenu. Uspije li Dinamo takvu igru nametnuti kroz svih 90 minuta, očekujem prolaz. Dinamo ima ekipu, ima htijenje, ima kapacitete, ima izvanserijskoga Olma, ali, ponavljam; ne smije im se dogoditi ono što je na žalost u našemu mentalitetu, da si dopuste biti komotni. Najteže je braniti 1-0; tada tek tada trebaš biti agresivan, čvrst, nepokolebljiv i odlučan.”

Atiemwen je razočarao

Dinamo se nedavno pojačao nigerijskim igračem Atiemwenom. Pristigao je iz Gorice i, veli Ćiro, u ovoj utakmici razočarao:

“Atiemwen je onim što je pokazao u Plzenu k…c od ovce! Ne znam što je on predstavljao, nakon što je on ušao, imali smo igrača manje na terenu. Pa ipak, ja ću čestitati Dinamu, koji bi, da je cijelu utakmicu igrao kao kod 0-0, već u Češkoj slavio pobjedu.”