Legendarni hrvatski trener i izbornik Vatrenih Miroslav "Ćiro" Blažević više od godinu dana bori sa zloćudnim rakom prostate koji je, kako je sam otkrio, metastazirao.

Ćiro je sada u razgovoru za Story otkrio kako baš nije optimističan da će uspjeti pobijediti zloćudnu bolest.

"Borim se i dalje, situacija mi je jako teška, ali treba vjerovati…", rekao je Ćiro na početku pa potom izjavio da je "napravio konferenciju sa samim sobom i shvatio da mu je vrijeme".

"J***t ga... Sad govorim istinu. Vrijeme mi je, imam 88 godina iza sebe, ostavio sam dosta. Što ćeš. Konstatiraš istinu, a ona je da imaš rak s pet metastaza. Onda je to fatalno. U svakom slučaju nemojte za mnom žaliti, previše sam napravio da ne bih bio spokojan. Previše dobrog. I koliko god se trudim, ne mogu naći kome sam zlo napravio, i to od najranije mladosti... Kad gledam svoje kolege, gotovo svi su umrli: Barić, Ivić, Zebec. I moje je vrijeme došlo. S tim se čovjek mora pomiriti, bez kukanja i jadikovanja. Tako da bih molio ljude: poštedite se žalosti za mnom jer odlazim spokojan i to je jako lijepo", poručio je Ćiro pa otkrio da su i liječnici "digli ruke od njega":

"Moj sin dođe i kaže: 'Tata, to si isto govorio i prije pet godina.' On želi ublažiti ovu istinu, a doktori su digli ruke od mene."