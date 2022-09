Legendarni hrvatski trener i izbornik brončanih Vatrenih, Miroslav Ćiro Blažević, ove je godine proslavio 40 godina otkako je s Dinamom osvojio prvenstvo Jugoslavije i trenutak kada je prekinuto razdoblje od čak 24 godine bez titule.

Ćiro je tih godina bio najpopularnija figura vjerojatno u cijeloj Hrvatskoj, a veliki uspjeh koji je ostvario s reprezentacijom Hrvatske 1998. godine lansirao ga je među "besmrtne" Hrvate. U svojoj bogatoj karijeri vodio je sve najjače hrvatske klubove, od Dinama do Hajduka, Rijeke, Zagreba i Osijeka. No, malo tko se sjeća da je Ćiro nekada bio perspektivan desni krilni igrač, ali je svoju karijeru završio vrlo rano.

Sada je Ćiro ispričao priču koji mnogi nisu znali, o tome kako je završila njegova karijera. Objavu s Facebooka prenosimo u cijelosti.

Uvijek spreman za priču

"Evo ovdje, na otvorenju Poliklinika Rotim, objašnjavam doktoru Rotimu i mom sinu Daliću kako sam sredinom 50-ih godina prošlog stoljeća, kao igrač Sarajeva dobio poziv da zaigram za reprezentaciju Jugoslavije.

Na prvoj utakmici, međutim, doživio sam tešku ozljedu križnih ligamenata i stradalo koljeno nikada više nije povratilo prvotnu funkciju. Tadašnji doktori, da bi mi došli do ligamenata, prerezali su sve ostalo… To je nažalost bio kraj moje igračke karijere, a za koju si utvaram da bi bila značajna da je kojim slučajem u moje vrijeme bilo ovakvih doktora i poliklinika kao što je ova čijem sam otvorenju danas prisustvovao.

Posebno drago mi je bilo konstatirati da su se u Dinamu, ali i Hrvatskoj reprezentaciji, također opredijelili za njihove usluge jer to je garancija da u buduće neće biti tako uzalud prekinutih nogometnih karijera poput one od vašeg Ćire. Ne znam da li su mi ova dva mangupa povjerovali da sam bio dobar igrač, gledam im sad izraze lica na ovoj fotografiji i nisam baš siguran u to, ali uvjeravam vas da bi nam jedan takav igrač i danas dobro došao", rekao je u svom stilu legendarni Miroslav Ćiro Blažević.