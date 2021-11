Legendarni hrvatski trener, Miroslav Ćiro Blažević (86), ponovo se bori s karcinomom.

"Kada vam kažu da imate rak s metastazama, pomisliš da si gotov. Ali ku*ac, ja se ne dam. Borit ću se do kraja protiv ove najopakije bolesti. Metastaze su mi se pojavile na kostima, netko drugi bi digao ruke, ali ja se borim do kraja, do pobjede", rekao je Ćiro za srpski Telegraf.

Neostvarene želje?

Bolest mu je prvi put dijagnosticirana 2011. godine, dvaput ju je pobijedio, ali se opet vratila.

"Nemam neostvarenih želja. Molio bih sve da ne žale za mnom jer sam pred odlaskom. Uvijek sam imao lijep život i od neprijatelja sam napravio makar poluprijatelja, a kasnije i prijatelja. Ponosan sam na sebe. Nikada se nisam prepirao i svađao."

'Mamić je napravio više dobrog nego lošeg'

Otkrio je i da je imao ponudu da preuzme Crvenu zvezdu.

"Imao sam poziv Ivana Stambolića da preuzmem Zvezdu, neću otkriti koje godine. Sve je bilo dogovoreno, ali su Džajić i Cvetković blokirali uz riječi: 'Gdje će nam Hrvat biti trener?!' Nije mi žao jer sam dinamovac i najdraža mi je titula ona iz 1982. godine, kada sam bio ispred Zvezde", rekao je Ćiro i osvrnuo se na odnos sa Zdravkom Mamićem, koji je osuđen za izvlačenje novca iz Dinama i koji je u bijegu u BiH.

"Mamić je napravio više dobrog nego lošeg. Žao mi ga je. Svađali smo se i voljeli, ali smo u dobrim odnosima i ne mogu reći nešto loše protiv njega."