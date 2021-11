Legendarni nogometni trener Miroslav Ćiro Blažević (86) za Gloriju je progovorio o svojoj borbi s rakom prostate koji vodi po drugi put te se nada da će opaku bolest i ovoga puta pobijediti.

Ćiro se prije sedamnaest godina podvrgnuo operaciji zbog raka prostate u Univerzitetskoj klinici u Innsbrucku. Godinu dana nakon toga, operirao se i zbog melanoma u početnoj fazi. No, prije tri mjeseca saznao je da je rak prostate metastazirao.

"Nisam imamo nikakvih tegoba, već sam to doznao na redovitom pregledu. Išao sam prekontrolirati krv i nalazi su pokazali da mi je povišen PSA, specifičan antigen koji može ukazivati na karcinom prostate. Uredno sam se kontrolirao svih ovih godina otkako sam operiran i uvijek je taj antigen bio 'nula', a sad se odjednom 'popeo' na šest. Kad mi je liječnica priopćila da sumnja na karcinom, osjećao sam se kao da mi je rekla da sam osuđen na smrt, ali stoički sam to podnio. Daljnje pretrage pokazale su da je karcinom na istom mjestu gdje sam prije sedamnaest godina operiran, ali se i malo proširio. Nije mi preostalo ništa drugo nego da se ponovno prepustim liječnicima, a vjerujte mi, nitko bolje od Ćire Blaževića ne zna kako su hrvatski liječnici, baš kao i nogometaši, najnadareniji na svijetu", ispričao je za Gloriju.

Ćiro se prije sedamnaest godina s rakom borio svim sredstvima.

Podvrgao se radiokirurgiji

"Strah me natjerao da se borim s bolešću… Ja sam malo drukčiji od ostalih ljudi pa na konstataciju: 'Ćiro, imaš rak, osuđen si na smrt' uzvraćam: 'Jesam, vraga! Sredit ću ja i taj rak'", kazao je.

Ćiro se ovoga puta liječi u Radiochirurgiji u Svetoj Nedelji, privatnoj poliklinici specijaliziranoj za dijagnostiku i liječenje karcinoma, te u Kliničkom bolničkom centru Zagreb (Rebro).

"Tretmani nisu bolni, ali iza njih slijede neke nuspojave koje nisu ugodne. No, kako bi Francuzi rekli, isplati se. Za kratko vrijeme ćemo znati je li radiokirurgija uspjela. Paralelno mi na Rebru daju i neke injekcije pa mogu reći da se sada osjećam kudikamo bolje nego prije tri mjeseca. I nadam se da je naporno liječenje razlog što sam izgubio šest i pol kilograma", istaknuo je.

I dalje prati nogomet

Ćiro vodi miran obiteljski život, a unatoč borbi s teškom bolesti, smisao za humor ga nije napustio.

"Jedan mi prijatelj kaže: 'Ćiro, ako ti na sprovod dođu svi oni koji su se ikad fotografirali s tobom, bit će to kolona od Dubrave do Mirogoja'… No, moja je želja da diskretno odletim, bez puno pompe, i pozdravim se sa svima koji su mi omogućili da mi život bude uglavnom pozitivan. I da se to dogodi u snu, jer je to najljepša smrt. Da ne patim, s obzirom na to da mi je prag tolerancije na bol vrlo nizak", otkrio je te je apelirao na sve da se cijepe protiv koronavirusa.

"Odem na kavu u svoj omiljeni kafić, pratim sve što se zbiva u hrvatskom nogometu jer to je i dalje moj život, još vozim pa odem do Kraljevice… Ponašam se kao da mi nije ništa i kao da nisam bolestan, kao da nema tog zla koje nas je snašlo. Dva puta sam cijepljen Pfizerom, nadam se da ću uskoro primiti i treću dozu, jer bez obzira na moje zdravstveno stanje, nemam nikakvih kontraindikacija da to ne učinim. I apeliram na sve da se cijepe. Mi smo iznimno inteligentna nacija i na nas ne bi smjeli utjecati nekakvi nadriliječnici s tezama kako cjepivo nije od koristi. Dok se ne cijepimo u velikom broju, nema nam spasa od ove nemani."