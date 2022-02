Trener svih trenera, Miroslav Ćiro Blažević, posljednjih se mjeseci bori s rakom. Međutim, i dalje je vrlo aktivan i često se pojavljuje u medijima. Povodom svog 87. rođendana u četvrtak je gostovao u Novom danu N1 televizije te je progovorio i o poslovnoj ponudi koju je dobio.

"Čisto sumnjam jer moje zdravstveno stanje je uistinu tako da se moram izboriti prvo za njega pa onda eventualno, ali da idem ovako i da padam tamo na terenu. Uostalom, ako ćete se sjetiti, uvijek sam rekao da mi je želja da umrem na klupi, ali čisto sumnjam. Nisam kao trener angažiran, naime trebao bih biti angažiran kao savjetnik i čovjek koji me angažira kaže: 'Vi ste u Hrvatskoj starac, ali za mene ste mudrac", počeo je Ćiro, a zatim je nekoliko rečenica posvetio svom zdravstvenom stanju.

Kad je rođen?

"Pod teškim terapijama sam trenutačno i s nestrpljenjem čekam rezultate te terapije i logično da će to odlučiti jesam li sposoban, jer u glavi mi se čini da sam dobar, a ovo drugo, ide jedan veliki prijatelj sa mnom, on će me dignuti ako treba, u svakom slučaju, rekli bi u Bosni, to je na dugačkom štapu", kazao je.

Pojasnio je i to kako je došlo do toga da je rođen 9. veljače, a svugdje piše desetog.

"Tata se napio i nije me odveo, takva je moja povijest rođendana, da sam se rodio 9., ali nisam se rodio u Travniku, nego u Dolcu, to je tri kilometra od Travnika i tata nije bio u mogućnosti da me odvede nego tek sutra. Tako je došlo do konfuzije, rodio sam se devetog, ali sam u crkvi upisan desetog pa se tako vodim", rekao je. Progovorio je i o svojim Vatrenima.

O Vatrenima

"Ja sam uistinu privilegiran, ta veza postoji i ona je bez ikakve dvojbe trajna. Mi se čujemo i oni se brinu o meni sad i jako sam sretan da je to tako. Nije slučajno, to je spontano da sam ih zvao sinovima svojim i tako su ostali. Jedna siva eminencija te grupe nije bio ni Štimac, ni Boban, nego Aljoša Asanović. Trebalo mi je šest godina da ga otkrijem, on je iz pozadine uvijek dirigirao što treba raditi. Gledam ga u filmu, želi reći nešto o meni i plače, onda i ja plačem", kazao je.

Ovih dana aktualan je dolazak Nikole Kalinića u Hajduk i borbi za naslov prvaka.

"Znate da sam ja dinamovac, ali objektivno gledajući, ne znamo mi što je to Kalinić. On ima veliku reputaciju. Je li u ovoj dobi on spreman opravdati ta očekivanja i reputaciju, to ćemo vidjeti. Dinamovac sam, ali volio bih da Hajduk bude napokon prvi, oni to zaslužuju. Bit će teško jer Dinamo ima najbolju ekipu", smatra te dodaje kako vjeruje da je Zdravko Mamić i dalje šef u Dinamu.

Tko je bolji?

Nakon dolaska Kalinića zakotrljalo se i pitanje koji je tandem bolji Petković – Oršić ili Kalinić – Livaja?

"Kako su problematična oba tandema… Za Petkovića moraš gatati hoće ili neće, Kalinić je nepoznata zvijezda, afirmirana, ali za mene nepoznata. On je u vrlo delikatnoj situaciji, mora opravdati reputaciju, koliko je u stanju? Mi zanemarujemo činjenicu da se hrvatski nogomet digao u kvaliteti, on je apsolutno jednak s najjačim ligama svijeta tako da samo oni najbolji, koji su permanentno u natjecanju, mogu egzistirati u hrvatskoj ligi. Je li Kalinić zadržao tu žustrinu, brzinu, reakciju unatoč godinama? Ja bih to žarko želio jer očekivanja su velika, a kada se to predstavi drugačije onda su razočarenja još veća", rekao je za N1 televiziju.

Modrić i Kovačić

Iskoristio je priliku i nahvalio Luku Modrića.

"Luka Modrić je fenomen, tu nema dvojbe i ne bih rado pričao o njegovu nasljedniku jer on će još trajati. Vjerujte mi, i on je jedan razlog što se može generalizirati činjenica da se vijek igrača produljio", poručio je i onda otkrio koga vidi kao njegova nasljednika.

"Ima jedan dečko koji mi se zamjerio, ali to nije razlog da ne kažem da on jedini može biti zamjenik Luke Modrića, to je Kovačić. Njega pratim odmalena, on ni ne zna da ga pratim, vidim da je izvanserijski materijal. Sad je u Engleskoj i tamo dobiva titulu najboljeg igrača, a ovdje ne daje ni 50% adekvatno svojim kapacitetima. Znam što on može, ima startnu reaktivnu brzinu i zna zabiti gol i daleko od gola. Ja ga javno prozovem, sretnemo se u Opatiji, a on kaže: 'Ja vas ne poznajem'. Ma vraga me ne poznaješ, ne bi ti ni igrao da ja nisam napravio što jesam. On je izvanserijski igrač, ali još nije dao u kontinuitetu ono što mu talent dopušta. Da sam mu ja trener, dao bi, bogami", poručio je legendarni Ćiro.