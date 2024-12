Cijela Hrvatska plakala je od ponosa: Pogledajte trenutke kad je Modrić srušio Messija i Ronalda

Veliki je to bio uspjeh za hrvatski nogomet, a došao je kao kruna za sjajnu godinu Vatrenih. Modrić je 2018. predvodio hrvatske nogometaše do povijesnog srebra, proglašen je najboljim igračem turnira. Uz to s Real Madridom je te sezone osvojio svoju četvrtu Ligu prvaka pa je Hrvat zasluženo odnio nagradu.