Celtic u dramatičnoj utakmici pobijedio Rangers: 'Jedno je donedavno bilo nezamislivo'

Nogometaši Celtica izborili su u nedjelju plasman u finale škotskog Liga kupa nakon što su na Hampden Parku u dramatičnoj utakmici, nakon produžetaka, porazili najvećeg rivala Rangers sa 3-1. Pobjedu Celticu donijeli su Callum McGregor (93) i Callum Osmand (109) u sudačkoj nadoknadi, a Rangers je utakmicu završio s desetoricom, javlja ugledni britanski BBC.

Celtic poveo, Rangers uzvratio s igračem manje

Celtic je poveo u 25. minuti golom Johnny Kennyja, a novi problemi za Rangers stigli su u 38. minuti kada je Thel Aasgaard zaradio crveni karton zbog oštrog prekršaja nad Anthonyjem Ralstonom.

Foto: Eric Mccowat/alamy/profimedia

Rangers je ipak, s igračem manje izjednačio u 81. minuti golom Jamesa Taverniera iz kaznenog udarca.

Do kraja susreta više nije bilo golova, pa je pitanje pobjednika razriješeno, kao što smo naveli na početku izvještaja, u produžetku.

Bio je to 28. "Old Firm" derbi za privremenog menadžera Celtica Martina O'Neilla, ali prvi nakon 2005.

Celtic će u finalu 14. prosinca igrati protiv St Mirrena koji je u subotu porazio Motherwell sa 4-1.

Za Celtic će to biti 38. finale Liga kupa, u kojem će loviti 23. naslov, dok je St Mirren izborio četvrto finale u kojem će pokušati osvojiti drugi trofej nakon 2013. BBC nadalje piše i ovo:

'Nevjerojatna utakmica'

"U 28. utakmici Martina O'Neilla za Old Firm, ali prvoj od 2005., izašao je kao pobjednik nakon šokantne ostavke Brendana Rodgersa ranije ovog tjedna i osigurao finale 14. prosinca protiv St. Mirrena. Pobjeda je probila nedavni mini preporod Glasgow Rangersa pod vodstvom novog glavnog trenera Dannyja Rohla, koji je tražio treću uzastopnu pobjedu za momčad Ibroxa prvi put ove sezone. Unatoč impresivnoj otpornosti i ambiciji u drugom poluvremenu, neznatno su podbacili. Pomisao da će O'Neill i Rohl biti na svojim klupama, jedan nasuprot drugom, donedavno je bila nezamisliva i samo je povećala iščekivanje."

Privremeni menadžer Celtica Martin O'Neill kazao je:

"Bila je ovo nevjerojatna utakmica. Bili smo sjajni i vladali smo igrom. Rangersima je isključen jedan igrač, a nakon toga je bilo malo tjeskobe i maknuli smo nogu s gasa. Oni su stvarno ušli u utakmicu i s rezultatom 10 na 11, dominirali su i počinjete se osjećati tjeskobno. Govorio sam [pomoćnom menadžeru] Shaunu Maloneyju da nam je potreban gol da bismo završili utakmicu, a šest ili sedam minuta kasnije, Rangersi su dobili penal. Onda je Callum McGregor postigao fenomenalan gol za nas od fenomenalnog igrača i Callum nam je donio pobjedu."

Foto: Findlay/alamy/profimedia

'Mislili smo da i s desetoricom možemo pobijediti Celtic'

Glavni trener Rangersa Danny Rohl otkrio je:

"Pokazali smo puno duha i otpornosti. Stvarno smo mislili da ih možemo pobijediti, čak i s 10 igrača. Nismo sjedili skrštenih ruku i čekali, bili smo hrabri u drugom poluvremenu i mislim da je izjednačenje bilo zasluženo. Bilo je važno vidjeti reakciju nakon crvenog kartona i bila je izvanredna. Nije moj posao govoriti o odlukama na terenu. Samo se fokusiram na svoju momčad. Moramo razgovarati o tome što možemo poboljšati, ali ima mnogo pozitivnih stvari koje možemo iskoristiti za napredak.“

