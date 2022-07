Najtrofejniji hrvatski klub jučer je remizirao sa Shkupijem. Utakmica je završila 2:2, što bi značilo da će Makedonci pred svojom publikom imati priliku iznenaditi Dinamo i poremetiti mu planove za prolazak u grupnu fazu natjecanja Lige prvaka.

Za jučerašnjih 2:2 velike zasluge možemo pripisati treneru makedonskog prvaka Goci Sedloskom. Lijepo je dočekan od strane navijača, a toplu dobrodošlicu zagrljajem mu je pružio i sunarodnjak Stefan Ristovski. Čestitao je igračima iz obje momčadi pa rekao:

"Bila je to vrhunska, prava utakmica. Šteta što smo primili gol pred kraj prvog poluvremena. Dinamo je i dalje favorit, čeka nas u Skopju pun stadion, vidjet ćemo što će biti.''

Lijep doček

"Bojao sam se jer moji igrači prvi put igraju ovakve utakmice, no odigrali su jako dobro i zasluženo došli do neodlučenog rezultata. Ne trebamo poletjeti nakon ovog remija, to sam i rekao svojim igračima", izjavio je Sedloski, čestitao i jednim i drugim navijačima, zahvalio Bad Blue Boysima na lijepom dočeku pa dodao:

"Možda nas je Dinamo podcijenio, ali mi smo odigrali pravu utakmicu. Svi znamo tko je Dinamo i svi su mislili da ćemo doći u Zagreb i izgubiti, ali moji igrači dali su zadnji atom snage. Imali smo probleme na Gibraltaru, sad je bilo drukčije, zato je nogomet zanimljiv."

Uvod u utakmicu je bio popraćen šokantnim vijestima iz makedonskog tabora. Sunday Adetunji i Faustin Senghor su u noći sa subote na nedjelju bili u provodu koji je neslavno završio. Izbačeni su iz noćnog kluba, a Sedloskog doveli u dvojnu. Nigerijac i Senegalac su bitni igrači pa ih je ipak ostavio u momčadi i profitirao.

"Eto, igrala su i ona dvojica koji su bili u onom noćnom izlasku. I dobro su igrali. Nego, dođite u Skopje, pojest ćemo malo ćevapčića", poručio je raspoloženi Sedloski za kraj.