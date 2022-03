Predsjednik UEFA-e Aleksander Čeferin izjavio je kako se nada da će britanska vlada revidirati svoju odluku o restrikcijama za nogometni klub Chelsea zbog zamrzavanja imovine Romana Abramoviča te da će se klub moći i dalje natjecati u Ligi prvaka.

Britanska vlada donijela je odluku o zamrzavanju imovine Romana Abramoviča, ruskog oligarha i vlasnika londonskog nogometnog kluba, zbog čega će navijači Chelsea moći gledati samo utakmice za koje su već kupili ulaznice, dok se nove ulaznice ne mogu prodavati.

Čeferin je u razgovoru za slovensku televizijsku postaju POP-TV kazao da je razgovarao s predsjednikom Chelseaja koji mu je rekao da je to prva odluka, no da je već u pregovorima s vladom pa očekuje da će se to promijeniti, a klub opet početi normalno funkcionirati.

Što se tiče nastupa u Ligi prvaka, po riječima predsjednika UEFA-e "nema apsolutno nikakvog razloga" da se Chelsea ne bi natjecao, odnosno da se isključi iz natjecanja.

'UEFA donijela pravodobne i ispravne odluke'

Na pitanje boji li se kritika da UEFA surađuje s ruskim oligarsima, s obzirom da britanski premijer kaže da ne može biti sigurnog mjesta za one koji podržavaju napad ruskog predsjednika Vladimira Putina na Ukrajinu, Čeferin je odgovorio kako su odluke UEFA-e nakon izbijanja krize bile pravodobne i ispravne.

Čeferin je u izbornoj godini i natječe se za novi mandat, a odbacio je nagađanja da bi mu zbog toga bila potrebna potpora Ruske federacije, što bi utjecalo na njegove pozicije.

"Nikada ne bih radio kompromise, UEFA je donijela pravilne odluke, ne bih pravio kompromise čak i kad bi me to koštalo ostanka na ovoj funkciji", kazao je Čeferin za POP-TV.

Što se tiče odluke UEFA-e o prekidu sponzorskog ugovora s Gazpromom, ruskim državnim poduzećem i energetskim gigantom, Čeferin je kazao da je odluka donesena par dana nakon što su provjerene neke pravne klauzule u ugovoru i da je bilo jasno da se zbog ruske agresije na Ukrajinu mora pokazati jedinstvo, a bilo je i mnogo poziva europskih političara da se to učini.

Ovim je potezom UEFA je izgubila preko sto milijuna eura sredstava, rekao je u razgovoru Čeferin, a dodao je i kako je bio "slomljen" zbog odluka kojom su sankcionirani ruski sportaši.

"Vjerujem da se oni ne slažu s ovim ratom", dodao je na kraju Čeferin.