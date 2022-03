Raspad sistema u engleskom velikanu Chelseaju. Španjolski Don Balon prenosi pisanja engleskih medija kako bi nogometni klub Chelsea mogao potpuno nestati za 80 dana.

Britanske vlasti zamrznule sve

Ruskom milijarderu Romanu Abramoviču britanske su vlasti zamrznule imovinu, zabranile mu poslovanje s pojedincima i tvrtkama u Ujedinjenom Kraljevstvu te nametnule zabranu putovanja. Jedan je od sedmorice ruskih oligarha koje su vlasti Ujedinjenog Kraljevstva stavile pod posebne sankcije, zbog povezanosti s Vladimirom Putinom.

Zbog svega toga u Chelseaju, koji je Abramovič nakon sankcija odlučio prodati, vlada kaos i zamrznuti su svi računi. Nekoliko sponzora je već prekinulo suradnju s klubom i on će zbog ruskog vlasnika biti u velikoj financijskoj krizi. Situaciju na Stamford Bridgeu prate drugi europski velikani koji žele dovesti Chelseajeve igrače.

Paralizirano bogatstvo

"Ujedinjeno Kraljevstvo se ne povlači ni koraka od sankcija koje nameće nogometnoj momčadi Romana Abramoviča, ne samo da ih ublažava, već ih svakim danom čini sve strožima", pišu Španjolci.

No, prema novinama The Sun, britanska vlada bi dala, kako su naveli, "posebnu licencu" za natjecanje s Romanom Abramóvičom kako bi mogao prodati Chelsea, da klub ne nestane. Navedena licenca za natjecanje istječe 31. svibnja, ili što je isto, ruski predsjednik morat će prodati londonsku momčad za 80 dana, a ako se to ne dogodi, budućnost Chelseaja kao nogometnog kluba bit će ugrožena, opstanak neizvjestan, a sve izvjesnije da će biti raspad sistema...

Rok za prodaju do 31. svibnja

Ako Chelsea i 31. svibnja ostane u Abramovičevom vlasništvu, gospodarska situacija kluba, koja se svakim danom pogoršava, postala bi kritična. Do danas je klub napustilo nekoliko najvažnijih sponzora kluba kao što su Nike, Three ili Hyundai. Uz to, tome moramo dodati i nemogućnost punjenja stadiona ili naplate novih ugovora s novim brendovima. Procjenjuje se prema engleskim medijima da bi Chelsea mogao izgubiti i do 600 milijuna eura.

Bogatstvo ruskog oligarha je paralizirano, a Romelu Lukaku, prema najavama iz Italije, mogao bi se vratiti u Inter, a Jorginho, jedan od najboljih nogometaša svijeta u 2021. godini, mogao bi otići u Juventus. S Jorginhom bi u Torino mogao i bek Emerson Palmeri koji je na posudbi u Lyonu.

Kao slobodni igrači sigurno odlaze Cesar Azpilicueta, Andreas Christensen, Antonio Rudiger, Marcos Alonso. Rudiger bi mogao u Real ili PSG, a Alonso, Azpilicueta i Christensen bi karijeru mogli nastaviti u Barceloni. O statusu hrvatskog reprezentativca Matea Kovačića još uvijek nema glasina.