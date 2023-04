Plaće igrača i odštete od transfera postaju sve veće pa UEFA želi to regulirati. Čeferin je za medije iz SAD-a priznao da je UEFA-ino upravno tijelo zatražilo ograničenje plaća što je prije moguće.

"Zasad imamo novo pravilo od 2024. godine da klubovi mogu potrošiti 70 posto svojih prihoda na plaće i transfere. No to neće biti dovoljno jer ima klubova s prihodima od pet milijardi, a 70 posto od tog je velika cifra", rekao je Slovenac za Men in Blazers pa dodao:

"Nema ništa sporno s vlasnicima. Riječ je o važnosti natjecanja. Ako pet klubova uvijek pobjeđuje, onda to nema smisla. To mora biti kolektivni ugovor svake lige s UEFA-om. Ako mi to napravimo, a druge lige ne, to isto nema smisla".