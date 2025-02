Ancelotti odgovorio na pitanje o novom ugovoru za Modrića: 'To je sigurno tema'

Real Madrid izvijestio je u ponedjeljak da još uvijek nije odlučio hoće li 39-godišnjem kapetanu Luki Modriću (39) ponuditi novi ugovor i da će odluku donijeti na kraju sezone, a dan kasnije o toj temi je progovorio i trener Kraljeva Carlo Ancelotti.

Pitanje Modrićeve budućnosti u Realu aktualno je jer mu ugovor istječe za manje od četiri mjeseca, a on je u nedjelju zabio spektakularan gol protiv Girone, bio najbolji igrač utakmice i pokazao da još može puno toga ponuditi Realu.

"Produženje ugovora za Modrića? To je sigurno tema o kojoj će on razgovarati s klubom. Legende poput njega imaju pravo raditi što god žele", rekao je Ancelotti, nakon čega su ga pitali želi li on da Luka ostane:

"Neću se miješati u to jer te stvari igrač treba riješiti s klubom. Tako je bilo s Kroosom, Nachom i bit će i s Lukom".

Real Madrid je posljednja dva puta produživao ugovor Modriću na samom kraju sezone, od čega posljednji put 17. srpnja 2024.

Modrić je najstariji igrač u svlačionici u koju je prvi put ušao u kolovozu 2012. Sa 28 osvojenih trofeja s Real Madridom ujedno je najtrofejniji igrač u povijesti kluba.

Modrić je ove sezone sudjelovao u 39 utakmica pri čemu je postigao četiri gola i upisao šest asistencija. U ranijim medijskim istupima govorio je da je "Real Madrid najbolji klub na svijetu" i da s njime želi nastaviti osvajati trofeje.

