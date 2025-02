Cannavaro nakon smjene Marića: ‘Prva misao mi je bila otići, ali ostajem’

Dinamo je u nedjelju doživio turbulentan dan nakon odlaska sportskog direktora Marka Marića, što je izazvalo brojne spekulacije o budućnosti trenera Fabija Cannavara. Iako je klub brzo demantirao glasine o njegovoj ostavci, talijanski stručni strateg uoči utakmice Kupa protiv Bjelovara dao je izjave koje su potvrdile da je ozbiljno razmišljao o svom statusu.

"Plan je da ostanem", jasno je poručio Cannavaro. "Plan je da nastavim raditi svoj posao, dati sve od sebe kako bi poboljšali ekipu i igrače. Fokusirani smo na to. Naravno, bile su to velike vijesti i za mene jer je Marko taj koji me doveo u klub i dao mi priliku da uživam u Dinamu.”

Iako je potvrdio da mu je prvotna misao bila napustiti klub, razgovori unutar Dinama ipak su ga uvjerili da ostane.

"Pričao sam s njim, naravno da mi je prva misao bila da i mi kao treneri trebamo otići jer odlazi sportski direktor koji te i doveo u klub. No, Marko je rekao da ostanem i da se ništa nije promijenilo. Naravno, kasnije sam pričao i s Upravom čiju podršku imam."

Odlaskom Marića Cannavaro je izgubio osobu koja mu je bila snažan oslonac u Maksimiru, no uvjeren je da će momčad nastaviti raditi prema istom cilju.

"Ostali smo bez jednog prijatelja, to je nešto što se nažalost događa u nogometu. Nekada je teško to prihvatiti, ali moramo nastaviti i ići dalje jer imamo svoj važan cilj. U kompliciranoj smo situaciji i moramo biti fokusirani. Treba nam stabilnost, u budućnosti moramo dati sve od sebe.”

Samo nekoliko sati nakon Marićeva odlaska, pojavile su se informacije da je Cannavaro ponudio ostavku, a dodatno se nagađalo kako su Dinamovi čelnici kontaktirali Željka Sopića kao mogućeg nasljednika. Klub je brzo reagirao i na službenim kanalima odlučno opovrgnuo te tvrdnje.

"GNK Dinamo ovim putem demantira netočne informacije objavljene u članku 24sata, u kojima se navodi da je trener Fabio Cannavaro stavio mandat na raspolaganje te da je klub stupio u kontakt sa Željkom Sopićem", stajalo je u službenom priopćenju.

"Fabio Cannavaro ostaje glavni trener prve momčadi GNK Dinama, a klub u potpunosti stoji iza njega. Svi navodi o njegovom odlasku, kao i o mogućim zamjenama, u potpunosti su neistiniti i nemaju nikakvu utemeljenost u činjenicama. GNK Dinamo i trener Cannavaro nastavljaju s pripremama za nadolazeće utakmice i fokusirani smo isključivo na sportske ciljeve u nastavku sezone, što je bio i zaključak današnjeg zajedničkog sastanka trenera i Uprave."

Dinamo u utorak igra utakmicu Hrvatskog kupa protiv Bjelovara, a Cannavaro ostaje na klupi bez ikakvih promjena u svojoj ulozi.