U studiju RTL-a uoči presudnog ogleda u Ligi prvaka pojavio se trener Dinama Ante Čačić koji je tamo govorio o igri Dinama u Ligi prvaka, ali se osvrnuo i na nemir u svlačionici koji su svojim izjavama nakon utakmice u Salzburgu unijeli Josip Drmić i Bruno Petković. Također, najavio je i uzvrat u Maksimiru te je otkrio kakvu utakmicu očekuje.

"Drmićeva kritika? Nisam to shvatio kao kritiku iako se može tako iščitati. To je izjava nakon utakmice gdje je po meni Drmić malo izašao iz svojih ingerencija. Kao igrač se treba baviti sa svojim učinkom unutar momčadi, a to na koji način će momčad igrati, zna se čiji je zadatak. Odspavana je noć, danas smo imali jedan sastanak na kojem smo to dobro razbistrili", rekao je Čačić.

Sve je riješeno

"Porazgovarali smo i dobro smo razbistrili. Mislim da smo s tom izjavom završili, on je svjestan da je ušao preduboko u analizu koja na kraju krajeva nije ni točna. Nažalost svih onih hejtera, ovo nas neće destabilizirati. I na veselje svih ljubitelja i naših navijača Dinamo ide dalje. Učinit ćemo sve da se dobro pripremimo kako bi Dinamo bio učinkovitiji", rekao je trener Dinama.

