Hrvatski prvak Dinamo slavio je sa 4:1 protiv žilavog Slaven Belupa i tako stigao do desete pobjede u 11 odigranih kola. Do 72. minute na semaforu je stajalo 1-1, ali nakon toga zagrebački plavi su blietzkriegom slomili otpor gostiju iz Koprivnice.

'Nije bilo lako'

Nakon susreta pred kamere Arene Sport izašao je trener Dinama Ante Čačić.

"Uvijek je teško odigrati kvalitetno nakon reprezentativne stanke ali sretan sam zbog osvojena teška tri boda. Iako je rezultat velik nismo lagano došli do pobjede. Sretno smo došli do vodstva, a onda je Slaven došao do poravnanja. Na kraju je do izražaja došla naša kvaliteta. Nije lako prebaciti se igračima u glavi nakon reprezentativnog izbivanja. Moram čestitati igračima", rekao je Čačić nakon ostvarene pobjede i naglasio kako je Slaven Belupo u ovoj sezoni u šest susreta bio bez primljenog gola.

"Dobro su stajali na terenu i bili su agresivni. Bilo je tu dosta poteškoća ali važno da smo zadržali potrebnu dinamiku i uzeli tri boda. HNL je nama najvažniji, kao što sam već govorio".

'Nadam se da je riječ samo o oštećenju živca u stopalu'

Kakva je situacija s ozljedom Josipa Mišića?

"To ćemo tek vidjeti. Nadam se da je riječ samo o oštećenju živca u stopalu i da će biti sve ok."

Na kraju je upitan za komentar sljedećeg Dinamovog suparnika, RB Salzburga, u Ligi prvaka.

"Dosad ih nisam podrobno pratio, ali od sada hoću, kao i moji suradnici. Učinit ćemo sve da složimo dobru igru. Neće nam biti lagano, pokazali su u ove dvije utakmice da se mogu nositi i protiv Chelseaja i Milana."

Zekić: 'Čudan gol, nisam dugo vidio da si vratar zabije iz voleja'

Zoran Zekić, strateg Slaven Belupa je istaknuo...

"Možda nismo smjeli izgubiti s tako visokim rezultatom. Dobro smo stajali na terenu, dobro parirali Dinamu do 72. minute, ali na kraju je Dinamo kaznio tu neku našu indolenciju i pogreške. Želim Dinamu uspjeh u srijedu protiv Salzburga. Svi se nadamo njegovoj pobjedi. Dinamo te lomi ritmom i kvalitetom, pa se greške događaju."

Kako je vidio autogol svog vratara?

"Moram se malo našaliti na svoj račun. Kad je padao taj gol išla je reklama “najbolji hrvatski krumpir”. U toj svoj nesreći moram se malo i nasmijati. Čudan gol, nisam dugo vidio da si vratar zabije iz voleja. Iz drugog pokušaja. Događa se, nećemo se sad šaliti na račun našeg vratara, nije mu lako, kao niti meni, ne volim gubiti protiv nikoga. Kod penala nas je bilo deset u šesnaestercu, nije bilo potrebe za prekršajem", zaključio je Zekić.