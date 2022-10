DINAMO - SLAVEN BELUPO 4-1 / 'Zagrebački plavi' bez milosti: Generalka za Salzburg je uspjela, prvaci 'blitzkriegom' riješili žilave Koprivničane

Generalka za Salzburg u Ligi prvaka za Dinamo je uspjela. Slaven je na kraju završio s četiri komada u mreži iako je tamo do 72. minute bilo 1-1. Dinamo je u subotu navečer tako stigao do 10. pobjede u sezoni i sada se okreće Europi. Pobjednički prvenstveni niz Dinama se tako nastavio i u 11. kolu HNL-a. Sve je počelo autogolom gostujućeg vratara Antuna Markovića na početku susreta, ali su gosti iz Koprivnice izjednačili u 59. minuti golom Arbera Hoxhe. Dinamo su do pobjede, pak, odveli Bruno Petković golom iz jedanaesterca u 72. te Petar Bočkaj i Luka Ivanušec koji su u 81. i 93. zabijali za konačnih 4-1. Dinamo je vrlo rano poveo, u devetoj minuti i to zaslugama gostujućeg vratara Antuna Markovića. Golman Slaven Belupa je traljavo reagirao oko jedne situacije pred svojim vratima i umjesto ispucavanja ili hvatanja lopte on ju je pospremio u vlastitu mrežu. Slaven Belupo se na maksimirski stadion nije došao braniti, ali otvoreni gard u ostatku prvog dijela je rezultirao brojnim šansama Dinama. Mislav Oršić je iz slobodnog udarca pogodio vratnicu, dok su šanse propuštali Ademi i Špikić. Na drugoj strani najveću je opasnost kreirao Kocijan koji je u 34. minuti bio jedan na jedan s Livakovićem, ali je u tom duelu izašao kao gubitnik. U nastavku susreta dogodilo se neočekivano izjednačenje u 59. minuti. Dinamova obrana bila je u svemu anemična, a Arber Hoxha je glavom pogodio za 1-1. Dinamu nije dugo trebalo da vrati vodstvo. Božić je napravio prekršaj na Baturini, a Bruno Petković je u 72. minuti bio siguran kod udarca s bijele točke za 2-1 Dinama. Do kraja susreta Dinamo je dodao gas, stvarao je priliku za prilikom, a povećanje rezultata dogodilo se u 81. minuti kada je pogodak dao Bočkaj. Za sam kraj, u 93. minuti, Luka Ivanušec je postavio konačnih 4-1. Bila je ovo već deseta pobjeda sezone u HNL-u za Dinamo te je sve sigurniji na prvoj poziciji. Slaven Belupo je ostao četvrti. Ranije u subotu, uz odličnu i uvjerljivu predstavu, nogometaši Osijeka svladali su Lokomotivu pred svojim navijačima 4-1 (3-0). Sve je bilo riješeno nakon prvih 45 minuta kada je Osijek već imao prednost od tri pogotka (3-0). U 2. minuti je zabio Adrian Leon Barišić, u 3. Dion Drena Beljo, a u 45. minuti Mijo Caktaš. Priča je okončana golom Laszla Kleinheislera u 80. minuti. Lokomotiva je u 86. dala počasni pogodak, strijelac je bio Jakov Anton Vasilj. Osijek je tako nastavio uspješan niz u posljednjim kolima HNL-a. Bila je ovo četvrta pobjeda u posljednjih pet utakmica, s tim da je u tom razdoblju upisao i jedan remi. U posljednje tri utakmice Osijek je tri puta pobijedio uz razliku pogodaka 8-1. Lokomotiva je, pak, upisala treći poraz u nizu te je izgubila šesti put u posljednjih sedam ligaških dvoboja. Osijek je barem privremeno skočio na drugo mjesto ljestvice, dok je Lokomotiva ostala osma. U nedjelju od 15 sati igraju Rijeka i Hajduk, dok se zadnja utakmica 11. kola igra na Šubićevcu između Šibenika i Gorice od 17.30 sati. HNL, 11. kolo: Dinamo - Slaven Belupo 4-1 (Marković 9-ag, Petković 72-11m, Bočkaj 81, Ivanušec 90+3 / Hoxha 59) Osijek - Lokomotiva 4-1 (Barišić 2, Beljo 3, Caktaš 45, Kleinheisler 80 / Vasilj 85) Petak: Varaždin - Istra 1961 1-1 (Teklić 37 / Caseres 69) Ljestvica: 1. Dinamo 11 10 1 0 34-12 31 2. Osijek 11 5 3 3 18-14 18 3. Hajduk 9 5 2 2 18-11 17 4. Slaven Belupo 11 5 2 4 9-18 17 5. Varaždin 11 4 4 3 14-14 16 6. Istra 1961 11 3 4 4 13-14 13 7. Šibenik 10 1 7 2 7-8 10 8. Lokomotiva 11 3 0 8 16-22 9 9. Rijeka 10 1 3 6 6-16 6 10. Gorica 9 1 2 6 7-13 5