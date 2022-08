Kad je završila utakmica sinoć na Rujevici i igrači Slavena počeli se veseliti zbog velike pobjede u Rijeci 1-0, popularni trener Farmaceuta Zoran Zekić nije bio ni svjestan da je posrijedi prva pobjeda Slaven Belupa nakon 13 godina u Rijeci.

Druga Zekićeva trenerska pobjeda u Rijeci

Posljednju su Koprivničani ostvarili još u listopadu 2009., kad je Rijeka još bila domaćin na Kantridi.

"Nisam bio ni svjestan te činjenice, tog podatka. Nismo uopće o tome ni razmišljali", kazao nam je Zoran Zekić dan poslije pobjede...

"To sam saznao poslije utakmice. Lijepa i vrijedna pobjeda svakako za nas. Ja kao trener drugi put sam u Rijeci pobijedio. Prvo s Osijekom i sad sa Slavenom. Lijepi podatak ali dobro, završilo je to sad. Idu sljedeće utakmice, nove obveze", dodao je Zekić.

Slaven je u dobrom ritmu. Koprivničani su po četvrti put u pet odigranih kola sačuvali svoju mrežu, a svih pet pogodaka koje su primili postigao im je Dinamo u Koprivnici u dvoboju 2. kola. Također, Slaven Belupo je, pak, drugi na ljestvici, na tom mjestu zadnji je put bio prije 10 godina. Nitko ovo nije očekivao i Zoran Zekić i društvo, kao i svi u klubu, uživat će sasvim sigurno dok bude trajalo. I dati sve od sebe da nastave s pozitivnim rezultatima.

'Igračima puno znači ova pobjeda'

"Puno nam znači i ova pobjeda kao i sve dobro što se napravi. Puno to znači igračima za samopouzdanje. Mi u momčadi imamo dosta afirmiranih igrača, imamo dosta mladih igrača. Crnac i Mihalić su 2003. godište, Temšić 2002. i tako, da ne nabrajam dalje. Naravno da to njima znači puno, da se mogu nositi sa svakim ako su na nivou. Ključ pobjede nad Rijekom je bila disciplina, kompaktnost i dobar vratar. Iskoristili smo tu jednu od prilika koju smo imali. Uvijek je lakše poslije pobjede pričati o idejama. Ja bi volio da budemo još okomitiji, još hrabriji, prema naprijed još opasniji. Mislim da će to sve doći s vremenom. Trebamo igrati nogomet kako možemo", rekao nam je Zoran Zekić koji je nakon utakmice zapalio i pobjedničku cigaretu, onako u svom stilu.

Potpisnik ovog teksta naletio je jutros na društvenim mrežama na fotografiju na kojoj Zoran Zekić puši cigaretu na klupi. Prvotno je mislio kako je Zekić to zapalio nakon pobjede s Rijekom, objava je bila vezana za tu utakmicu, ali radi se izgleda o staroj fotografiji. Ali, baš dobro ocrtava jedan iskreni trijumf i oslikava jedno zadovoljstvo i ponos. A ono, da ne spominjemo oduševljene korisnike Facebooka, koji su ga u komentarima prozvali kraljem, legendom, nogometnom institucijom. Vole Hrvati nogometne barabe, mangupe i znalce, trenere koji su drugačiji od drugih, a Zoran Zekić to je...

'Ante Crnac ima odličan udarac, izrađen'

"Zapalio sam poslije utakmice tamo iza, nisam uz teren. Niti ne znam o kojoj se fotografiji radi. A dobro, vidite, što da vam kažem. Nažalost, pa sam strastveni pušač. Ne ponosim se tim, ali tako je to. Nisam uz teren zapalio, tamo se niti nema gdje zapaliti", govori nam Zekić.

Pobjednički gol za Koprivničane postigao je Ante Crnac u 70. minuti, udarcem s ruba kaznenog prostora. Već pola godine negdje Zoran Zekić govori Anti Crncu da slobodno puca kad mu se ukaže prilika, da ima dobra udarac, da se oslobodi. Konačno ga je poslušao...

"Ma često mu to govorim. Ante ima zaista odličan udarac, nekad malo uđe previše u komplikacije, odgađa taj udarac pa mu uđu u blok ili izgubi loptu. Jučer je zabio gol i pogodio prečku, tako da on treba te stvari raditi i dalje. Zaista ima izrađeni i fantastičan udarac", zaključio je Zoran Zekić.

HNL - 5. kolo

Osijek - Varaždin 2-2 (Jugović 57, Beljo 77 / Brodić 65, Perić 83)

Rijeka - Slaven B. 0-1 (Crnac 70)

Odigrano u petak i subotu:

Šibenik - Istra 1961 0-0

Gorica - Lokomotiva 3-2 (Kalik 61-11m, Fruk 66, Cruz 79 / Vasilj 9, Tuci 84)

Dinamo - Hajduk 4-1 (Baturina 61, Ademi 64, Gojak 84, Oršić 90+1 / Atanasov 45+3)

Ljestvica