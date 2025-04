Budimir je promašio prazan gol, a znate li tko je onda prvi došao do njega?

Leganes i Osasuna odigrali su 1:1 u posljednjem kolu španjolskog prvenstva, a utakmicu je obilježio nevjerojatan promašaj hrvatskog reprezentativca Ante Budimira, koji je promašio prazan gol s dva metra u 30. minuti, pri rezultatu 0:0.

Lopta je do njega stigla u akciji u kojoj je ubačaj s lijeve strane na drugoj vratnici primio Jon Moncayola i proslijedio loptu do hrvatskog napadača, a on spetljao i loše zahvatio loptu, a to je iskoristio vratar Leganesa Dmitrović koji je ulovio loptu. Taj trenutak možete pogledati OVDJE.

Promašaj je začudio komentatora utakmice do te mjere da je uzviknuo: "Budimir je nekako ovo promašio."

Nakon promašaja Budimir je ostao ležati na travi u nevjerici, a prvi do njega je došao baš Dmitrović i tješio ga.

