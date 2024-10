Novi izbornik U-21 Hrvatske Ivica Olić nije pozvao u reprezentaciju Brunu Durdova, 16-godišnjeg Hajdukovog wunderkinda, koji je u ovoj sezoni zabio 4 gola za Bijele u svim natjecanjima i selekcijama, tri u SuperSport HNL-u. Olić je objavio popis vjerojatno planiran nešto ranije, no uvijek ima vremena za korekcije. Popis je javno objavljen nakon što je Durdov zabio svoj treći prvenstveni gol u ogledu protiv Šibenika.

"Iz mojeg iskustva, najbolje bi bilo da se pred njime ne postavlja previše teret A reprezentacije. Ako nastavi ovako, bit će to normalan slijed, poziv u U-21 reprezentaciju i onda, daj Bože, poziv u A reprezentaciju", pojasnio je Ivica Olić uz napomenu kako on iz svog iskustva zna da ne valja preskakati stepenice.

Bruno Durdov je treći strijelac prvenstva iza Marka Livaje sa sedam (ukupno 8 za Bijele u svim natjecanjima) i Sandra Kulenovića s pet golova. Treće mjesto dijeli s Brunom Petkovićem i Franjom Ivanovićem, koji su isto kao i on zabili tri komada. Durdov je ove sezone zabio i za juniore Hajduka jednom.

Koga Ivica Olić trenutačno ima na raspolaganju u napadu? Dakle, tu je Marin Ljubičić, koji u prvenstvu u dresu austrijskog LASK-a ima devet utakmica i četiri gola. Ante Crnac je pak zabio jedan gol u pet susreta u prvenstvu Poljske za Rakow, potom je prešao u redove engleskog Norwicha te je u Championshipu nastupio u sedam susreta te ostao bez gola. Anton Matković za Osijek u osam utakmica ima nula golova i jednu asistenciju.

Okrenuli smo broj više trenera i bivših nogometaša Hajduka, jednog bivšeg U-21 izbornika Hrvatske, ali nisu nam svi htjeli komentirati na temu Brune Durdova u U-21 reprezentaciji Hrvatske. No, bilo je i onih koji jesu.

Ardian Kozniku, nekadašnji nogometaš Bijelih i osvajač bronce s Hrvatskom na SP-u 1998. u Francuskoj, objasnio nam je:

"Uf, nezahvalno pitanje. Ne želim nikome govoriti što da radi i koga da poziva u reprezentaciju. To je pitanje za Ivicu Olića. zašto ga nije zvao ili bi li ga trebao zvati. Bruno Durdov je vrhunski talent, zabio je tri fantastična gola u HNL-u, igra sa starijima, a nema ni 17. Ali, ne želim se miješati. To je moj princip. Ako me pitate kakav je igrač Bruno Durdov, reći ću vam da je fantastičan, vrhunski talent, igra kao da mu je dvadeset i nešto, a ne samo 16. Priliku koju mu je dao Gattuso je iskoristio, ali mlad je. Polako, bit će vremena. Da su prijateljske, ajde de, ali službene... Hm, Olić je izbornik, on odlučuje, moramo poštivati njegovu odluku i ne raditi pritisak malom. Govorim kao trener, ne kao navijač, ovo je moje stručno mišljenje", objasnio je Ardian Kozniku.

Ivan Katalinić pak govori:

"Slušajte, prerano je još, znate. Ne možemo na račun dvi-tri utakmice odmah ga gurati u nacionalnu selekciju U-21 ili Dalićevu. Ima vremena za to. Dvije-tri utakmice je odigrao dobro, ali recimo u Rijeci je odigrao loše. Prema tome, nemojmo gledati što igra na Poljudu. Treba igrati i u gostima. Mislim da je Bruno Durdov trebao igrati i prije za Hajduk, da je trebao od početka igrati u kvalifikacijama za KL. Igrao je na pripremama dobro. Druga stvar koja mi za Durdova nije jasna je ta - zašto su doveli Abdouliea Sanyanga za 500 000 eura, kad imaju Durdova, svog mladog igrača?! To mi je nejasno, ali ono što je Gattuso rekao - treba ga znati dozirati, mlad je, da ne poleti. Tek je početak sezone, pustite dite neka trenira, raste i cvita", kazao je Ivan Katalinić, popularni Kate.

Daniel Šarić donedavno je bio u sustavu U-17 Hrvatske, pa nije htio pričati o Durdovu, niti se želi miješati u izborničke odluke. Samo nam je kratko poručio:

"Bruno Durdov je potencijal, to je sigurno. Za sad pokazuje da je veliki potencijal".

Zoran Vulić je za kraj objasnio sljedeće:

"Gledajte, svaki izbornik ima svoju grupu ljudi na koj računa, na koju se oslanja. To je legitimno pravo izbornika. Za ove dvije utakmice ga možda Ivica Olić nije vidio, ali mislim da će u sljedećim mali Durdov sigurno biti na popisu U-21 Hrvatske. Samo neka on nastavi ovako igrati i sigurno će biti na spisku U-21. Ne treba stvarati dramu, presing, pritisak, niti na malog, nizi na izbornika, na nikog. Sad je ovako kako je, ali najbitnije za momka je da nastavi igrati ovako kako igra i onda i kad nećeš, moraš ga zvati".

