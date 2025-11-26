FREEMAIL
DOBIO OPOMENU /

Petković odbio igrati i trenirati zbog duga od pola milijuna eura, sad je sve riješeno

Petković odbio igrati i trenirati zbog duga od pola milijuna eura, sad je sve riješeno
Foto: Ali Atmaca/afp/profimedia

Zbog propuštanja utakmice s Göztepeom, Petković nije suspendiran već je dobio samo opomenu

26.11.2025.
10:44
Sportski.net
Ali Atmaca/afp/profimedia
Bruno Petković nije na najbolji način počeo svoju karijeru u turskom Kocaelisporu. Turski mediji prošlog su tjedna navodili kako je klub dužan Petkoviću pola milijuna eura, 200 tisuća za bonus za potpis i 300 tisuća eura plaća. 

Zbog toga je Petković zaprijetio odlaskom iz kluba, te nije igrao utakmicu s Göztepeom. Turski mediji pišu kako je sada sve isplaćeno Petkoviću i duga više nema. Petković se vrati normalnim treninzima s momčadi i bit će u konkurenciji za prvu momčad već u četvrtak kada Kocaelispor dočekuje Genclerbirligi

Zbog propuštanja utakmice s Göztepeom, Petković nije suspendiran već je dobio samo opomenu. Petković se, prema pisanjima turskih medija, pojavio na treningu nasmijan i dobro raspoložen.

Petković je ove sezone u dresu Kocaelispora odigrao osam utakmica i zabio četiri gola. Zadnju utakmicu odigrao je početkom listopada, a otad se vodi kao ozlijeđen igrač. Sada će se i to promijeniti.

Bruno PetkovićKocaelispor
Petković odbio igrati i trenirati zbog duga od pola milijuna eura, sad je sve riješeno