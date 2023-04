Manchester City sinoć je u prvoj utakmici četvrtfinala Lige prvaka na Etihadu deklasirao Bayern iz Munchena s 3-0, dok je Inter na Estádio da Luzu, Stadionu svjetla, ugasio svjetlo do ovog sraza odličnoj Benfici slavivši 0-2.

Imali smo što za vidjeti

Pregršt nogometnih poteza u ove dvije utakmice viđeno je na oduševljenje nogometnog svijeta.

Posebno je iznenađenje pobjeda Intera koji je bio u krizi. Marcelo Brozović oduševio je u dresu Nerazzurri i kao kapetan predvodio svoju momčad, odigravši kapetanski.

Za komentar viđenog okrenuli smo jutros broj cijenjenog trenera Igora Pamića koji trenira Karlovac. Njegov nogometni opus i komentari zlata su vrijedni. Jednostavno, uživamo pričati s njim...

"Manchester City je napokon došao na nivo koji je potreban za osvajanje Lige prvaka. Imaju jednostavno sve potrebno. Po meni, nisu jučer dobili samo utakmicu nego su dobili i najopasnijeg suparnika u Ligi prvaka - od svih koji su ostali u ovom elitnom klupskom nogometnom natjecanju", kazao nam je u uvodu Igor Pamić.

'Bayern je opasniji od Reala, a City ga je pobijedio'

Opasnijeg i od Real Madrida?

"Mislim da da. Man City ovo što je pokazao protiv ovako kvalitetne i dinamične momčadi koja je naučila igrati i koja ima iskustvo igranja u Ligi prvaka, koja je dosad bila bez izgubljenog boda... Međutim. kod Bayerna se ovog puta vidio nešto drugačiji taktički pristup nego što je imao od Juliena Nagelsmana. Bayern se muči, vidjelo se u prvenstvu, dok su u Kupu ispali pa su jedva dobili s 1-0. Nisu oni odigrali lošu utakmicu ali Man City je jednostavno prepun klase. Sinoć je bio njihova noć. Pogledamo samo kakav je Rodri zabio gol. Bila je njihova noć, jedna od onih kad baš tako mora biti".

Guardian se nakon predstave pita - "Može li ovo biti godina kad će Man City konačno osvojiti Ligu prvaka, je li došlo vrijeme za to?"

"Dok je Real Madrid u igri nikad u to ne možeš biti siguran, pogotovo u Ligi prvaka. Po meni, Manchester City je praktički prošao u finale. Na koga god bude išao mislim da mu nitko neće moći parirati. Iako, ne treba pritom stvarno nikoga podcjenjivati, mislim da idu ili na Napoli ili Milan. Napoli je dosad, uz Građane, igrao najbolji nogomet u Europi. Ok, imali su taj jedan kiks protiv Milana doma 0-4, međutim Napoli u svom pravom izdanju mogao bi predstavljati jedan problem Cityju. Ali, je, to je City koji ne teži posjedu samo nego City koji sad igra jedan pragmatičniji nogomet nego što je igrao prije, govorim sad za Guardiolu i njegov stil. Stvarno izgledaju dobro".

'Pep je i doveden za osvajanje Lige prvaka'

Pep Guardiola je nakon pobjede rekao kako je emocionalno uništen.

"Kad pripremaš takvu jednu utakmicu u kojoj moraš ići do najsitnijih detalja, najprije što se tiče svoje momčadi a poslije i suparničke. A pritom kad na drugoj strani stoji jedan Bayern, tu stvarno postoji i momčadskih ali i individualnih sitnica, gdje trener mora biti na najvećem mogućem nivou i sigurno je pritom potrošnja maksimalna. Pogotovo još kod Guardiole jer, kako god - ipak je na njemu pritisak. Nije Manchester City Pepa Guardiolu doveo za osvajanje europskog prvenstva nego za osvajanje Lige prvaka. On samom sebi stvara pritisak. Zato je to logično, jedino normalno i sama utakmica, vođenje utakmice, način na koji se ona odvijala s druge strane, ipak ne spavaš mirno. To što je Guardiola rekao sto posto je u pravu."

Strateg Bayerna Thomas Tuchel je, pak, rekao kako rezultat nije realan...

"Bayern nije u igri bio podređen. Tu kad sam prije spominjao posjed lopte, Guardioline momčadi uvijek imaju izuzetno visok postotak, međutim Guardiola je to korigirao pretprošle i prošle godine, a dolaskom Haalanda je to zapečatio ove sezone, što se tiče na rezultatskom planu. E sad, je li rezultat 3-0 realan ili nije, to će morati svi koji su gledali utakmicu prosuditi. Ne možemo reći da Bayern nije mogao neki gol dati ali isto tako ne možemo reći da City nije zaslužio tri gola".

'Håland je stroj za golove'

Erling Braut Haåland kao da nije s ovog svijeta. Sad je na 45 golova u 39 susreta u svim natjecanjima, a uz to ima i 6 asistencija. Je li on čovjek ili izvanzemaljac?

"Hvala Bogu da je čovjek da ga možemo gledati, a to možemo usporediti sa jednom malo jačom mašinom, svejedno dizelskom ili benzinskom ali moćnom, onom koja guta cestu, u ovom slučaju suparnike, koja trpa golove kao da sutra ne postoji. Fascinantno kako čovjek zabija na raznorazne načine, kako igra a najbitnije je da je došao u ruke jednom Guardioli koji će ga još promijeniti, koji će ga stvoriti još jačim igračem u igri. To će ga dovesti u puno više šansi za gol, situacija i mogućnosti da zabija još više. Po meni, imat će on slabiju sezonicu ili period, ali od njega možemo očekivati još i veće brojke od spomenutih."

Inter je pobijedio Benficu u gostima 0-2. Kako to komentirate? Mnogima je pao listić na tome...

"Istina, to je i meni malo iznenađenje. No, kad je završnica Lige prvaka u pitanju ne možemo reći da su to neka ekstra iznenađenja. Tu ovisi i o danu, dolaziš na jedan drugi stil nogometa. Možda se u tom momentu ne snađeš, možda nemaš ni dovoljno sreće pritom i ono što se vidjelo je da Benfica nije uopće ni odigrala jednu jako dobru utakmicu. Kad tad su Portugalci trebali odigrati lošiju utakmicu i to se dogodilo u najlošije vrijeme. Inter je bio za ovu fazu natjecanja pragmatičan kao i svaki talijanski klub i jednostavno su na svoj način došli do prednosti, ali nije to još gotovo".

Brozović je bio odličan

Marcelo Brozović je protiv Benfice pokazao - masterclass - Odigrao je kapetanski.

"Je, baš je odigrao dobro. No, ja imam o njemu svoje mišljenje jedno. Znamo kako Inter otvara napade, znamo na koga je Inter bio naučen, da je to Broz. Marcelo je strahovito bitan što se ovog puta pokazalo za igru Intera i on u suštini otvara, razigrava i stvara igru Intera. Ne nastupanje Broza i ne dobra forma Broza je sigurno kumovala da Inter nije izgledao dobro, da je bio u krizi, a sa ovakvim Brozovićem je Inter sigurno puno kvalitetniji. Jer, on je više od jednog igrača za Inter. Što se tiče otvaranja, stvaranja igre, to je njegova jedna energija, radius kretanja, stalno pojavljivanje u pravim prostorima, jedna mirnoća, gledanje i otvaranje na stranu u koja lopta mora ići, brzina s kojom to Inter rješava kad Brozović igra je strahovito bitna. Bez njega, to ne izgleda ni približno tako", zaključio je Igor Pamić.