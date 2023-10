"Hrvatskoj sad treba mir i zato nemojmo raditi dramu i katastrofu od ovog poraza, odnosno čitave situacije. Tužni smo, razočarani, ali igračima i Zlatku Daliću treba sad podrška i svi se tako trebamo ponašati. Ali, isto tako, treba i jasno i glasno reći da nije dobro, da je situacija zabrinjavajuća, treba reći što ne valja", kazao je za Net.hr poznati hrvatski nogometni trener Branko Karačić koji vodi HŠK Posušje u Premijer ligi BiH, nakon još jednog neuspjeha u ovim kvalifikacijama za reprezentaciju, drugog uzastopnog poraza, što nam se nije dogodilo 10 godina...

Cardiff donio otvaranje očiju

Voyo donosi borilačke spektakle svakog mjeseca. 4.studeni - FNC 13 - Beograd. Prosinac - FNC 14 - Sarajevo. Svaki mjesec BKFC event na Voyo.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Najbolji hrvatski nogometaši su u nedjeljnom susretu skupine D kvalifikacija za odlazak na Euro 2024. izgubili na gostovanju kod Walesa u Cardiffu sa 1-2 (0-0), te se tako našli u nezavidnoj poziciji uoči posljednja dva kola koja će se igrati u studenom.

Ove listopadske kvalifikacije bile su noćna mora i u njima su hrvatski nogometaši kompromitirali sve dobro što su dosad u ovim kvalifikacijama i napravili.

FNC 4. studenoga stiže u Beograd, a revanš Croate i Vase pratite ekskluzivno na platformi Voyo.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Inače, oba pogotka za Wales postigao je njihov junak u ovom susretu Harry Wilson, prvog u 47. minuti lobavši Livakovića nakon nesmotrene povratne lopte Kovačića, a drugoga u 60. minuti kada je tjemenom proslijedio ubačaj Jamesa u mrežu. Na konačnih 2-1 smanjio je Mario Pašalić koji se u 75. minuti najbolje snašao nakon ubačaja Modrića iz kut te glavom poslao loptu u mrežu.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Ne ovisimo o sebi, a to nije dobro

Hrvatska i Wales sada imaju po 10 bodova iz šest odigranih susreta te zauzimaju drugo i treće mjesto na ljestvici, ali Wales je u prednosti zbog boljeg omjera u međusobnim susretima pa Hrvatska više ne ovisi samo o sebi u borbi za plasman u Njemačku. Najgore od svega što ne ovisimo više sami o sebi u grupi D, nego i o nastupima Walesa u preostalim susretima.

Nakon 6 kola Vatreni su se našli u nevjerojatnoj situaciji, teškoj i nezavidnoj... Moramo se nadati da će Turci dobiti Wales ili bar izvući remi, pa da Hrvatska preskoči Velšane.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Na vrhu je Turska koja je nakon 4-0 (0-0) pobjede protiv Latvije u Konyi osigurala jedno od prva dva mjesta u skupini koja vode na EP sa 16 bodova. Četvrta je Armenija sa sedam bodova, dok je Latvija na dnu s tri boda.

'Sterilnost i nemoć'

"Teško je reći što se dogodilo i zašto Hrvatska ne igra dobro. To je pitanje koje zanima valjda sve Hrvate. Protiv Turske smo bili sterilni, neraspoloženi, nemoćni, međutim nadali smo se da je to bio samo jedan slab dan. Prevarili smo se. Turska nas je razmontirala na svim nivoima nogometne igre, a protiv Walesa smo veći dio susreta opet bili sterilni, nemoćni, Hrvatska u pojedinim trenucima nije znala što će s loptom", priča nam Branko Karačić i nastavlja secirati pogreške u igri Hrvatske, kao i ono što je našima nedostajalo...

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Kad smo trebali upošljavati krila, to nismo radili. Bekovi su nam vrlo loše stajali protiv Walesa u Cardiffu. Očekivali smo prodornost Juranovića, gdje mu se Majer u prvom dijelu prvog poluvremena dosta dobro otvarao i ulazio u sredinu. Nikako nismo taj dotok lopte nismo mogli usmjeriti do bekova. Mučili smo se, energetski smo bili daleko od Walesa, što se tiče agresije, brzine i duel igre. Vidi se koliko su se Vatreni potrošili protiv Turske, a Velšani igraju u Engleskoj i energetski su spremniji u ovom trenutku."

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Nadali smo se kako će Vatreni u drugom dijelu zaigrati bolje...

'Zajedništvo i atmosfera nisu pravi'

"U drugom dijelu smo im dali puno prostora i onda je brzina Velšana došla do izražaja, a sigurno i greškom naše središnje linije. Nakon 2-0 smo bili odlučniji, ali bilo je kasno. Moramo priznati, ne znam koji su razlozi, puno su nam nedostajali Perišić, Kramarić i Petković, ali atmosfera i zajedništvo nisu bili na onoj razini kao prije, kad su nam donijeli veliko zadovoljstvo. Uz spomenuto, nemamo dubinu i igrača koji s jednim potezom može donijeti prednost, sigurnost. Iluzorno je govoriti koliko fali Perišić, Kramarić, toliko puta osporavan, Petković. Nedostajala su nam ta tri igrača, nedostaje nam nešto ono posebno u igri."

Situacija nije lagana, neshvatljivo da smo se našli u ovakvim problemima i da nam prijeti baraž...

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa

'Bit će teško'

"Sigurno da trebamo svi biti zabrinuti zbog situacije u kojoj se našla hrvatska nogometna reprezentacija što se tiče plasmana u Njemačku. U ove zadnje dvije utakmice u listopadu bili smo loši, Luka Modrić je davao sve od sebe, a ima 38. Luka daje ton ekipi, ali ovog puta nije imao energiju kod suigrača. Puno nedostaje jedan igrač, a to je Perišić. No, uz njega nedostaju i ostali. Nije to ista momčad s njima ili bez njih, ali vjerovao sam u bolju igru. Hrvatska je sad u problemima. Bit će teško."

Branko Karačić naglašava:

"Razočarani smo, naviknuli smo svi u lijepe stvari od naših nogometaša. Uživali smo u hrvatskom srcu kojeg su Luka i ekipa ostavljali u utakmicama. Uživali smo i u vrhunskim rezultatima, pa smo sad još više razočarani, jer nismo vjerovali da u kvalifikacijskoj grupi D, iz one lagodne situacije u listopadu, da ćemo pasti na treću poziciju i strahovati da ćemo ići u baraž. Strahujemo da, nažalost strahujemo, ali to ne znači da sad trebamo raditi dodatnu dramu. Hrvatskoj sad treba mir i podrška, ali da je dobro - nije!", zaključio je Branko Karačić.

Tekst se nastavlja ispod oglasa