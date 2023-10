Hrvatska nogometna reprezentacija u nedjeljnom je susretu skupine D kvaliikacija za odlazak na EURO 2024. izgubila na gostovanju kod Walesa u Cardiffu sa 1-2 (0-0) te tako stigla u nezavidnu poziciju uoči posljednja dva kola koja će se igrati u studenom.

Nakon utakmice za Novu TV izjavu je dao Josip Juranović: "Razočaravajuće, sve što smo mogli krivo napraviti na ovom okupljanju, moramo se pogledat u ogledalo i reći što smo to napravili? ne samo nas, nego za cijelu Hrvatsku. Nakon velikih rezultata, zaboravili smo kako je to kvalificirat se na veliko natjecanje. Moramo se svima ispričat. Osjetio sam lijevi list i stisnuo zube do poluvremena."

Nakon Juranovića, Zlatko Dalić došao je pred mikrofone: "Zaslužen poraz, nismo imali energije, imamo problem prema naprijed, bez ideje, ovo je zaista loše. Doveli smo se u tešku situaciju. Moramo ovisiti o drugima. Ja sam krivac, preuzet ću krivnju kao i uvijek. Nismo bili svi na nivou, poklopilo se i jako je loše ispalo. Problem je što ne stvaramo prilike u 180 minuta. Ovo što je nas krasilo, ta kreacija je izostala. Mora se nešto i poklopiti, neki rezultat. Nadam se da sve biti dobro i da ćemo se izvući. Ljuti me ova situacija, ništa ne možemo napraviti glatko i mirno. Sad je problem kako dobiti Latviju u gostima."

