Branko Karačić tvrdi kako je Dinamo jučer na Maksimiru protiv Betisa (1-1 u uzvratu šesnaestine finala KL, 0-1 za Plave u Sevilli), odigrao najbolju utakmicu ove sezone.

Spektakularnu FNC 15 priredbu iz Ljubljane ekskluzivno 30. ožujka, od 19.00, možete gledati u prijenosu UŽiVO na Voyo platformi

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Ma još tamo od ljeta. Sve što se za nogomet može reći lijepo, to je Dinamo pokazao. Spriječio je forte Španjolaca koji su izrazito tehnički potkovani, to su kratki pasevi", rekao nam je u uvodu poznati hrvatski nogometni trener i nastavio:

"Nakon dugo, dugo vremena, sve velike, najveće pohvale i Jakiroviću, stručnom stožeru i igračima. Vjerovali su da mogu izbaciti jednog favorita i ključni faktor ovog uspjeha je bila i fenomenalne publika. Nosili su ih kad je bilo teško. Dinamovci su pokazali hrabrost, drkost i vjeru da sve ove loše partije koje su pokazivali, u ova dva sraza su 'izbrisali' jer je ovo novi moment. I više nego zasluženo su prošli u osminu finala KL", objasnio nam je Branko Karačić i dodao:

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Daleko je ovo bila najbolja i najkvalitetnija utakmica Dinama ove sezone. Taktički, energetski, svakako. Svatko je znao što radi. Došli su, pronašli načina doći protiv jednog Betisa do svojih situacija. Dinamo je odigrao pametno. Sve pohvale svima. Igračima, Jakiroviću, publici i hrvatskom nogometu."

Foto: Vjeran Žganec Rogulja/PIXSELL Foto: Vjeran Žganec Rogulja/PIXSELL Branko Karačić

Jučer smo na pressici Manuelu Pellegriniju postavili dva pitanja. O atmosferi i taktici Sergeja Jakirovića. Odgovorio nam je kako mu je atmosfera na Maksimiru bila sjajna, a kako taktika nije odlučila ishod utakmice. Je li u pravu?

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Sigurno da su vjera i htijenje, ambicioznost,bili prisutni u igri Dinama. Sve što su Plavi trebali protiv Betisa, imali su. Pellegrini je bio u pravu kad vam je to rekao. Vjerojatno je Betis malo podcijenio Dinamo, međutim Dinamo je to znao iskoristiti. Pokazali su da respektiraju jedan Betis, španjolski nogomet, međutim vjerovali su da imaju snagu doći do razine za ovakvu jednu prezentaciju i igru na travnjaku. Snaga, moć, pamet, sve su imali", zaključio je Branko Karačić.

Spektakularni FNC 15 priredbu iz Ljubljane ekskluzivno 30. ožujka, od 19.00, možete gledati u prijenosu UŽiVO na Voyo platformi