SuperSport HNL je nikad uzbudljiviji. Do kraja sezone je 9 kola, 27 bodova je još u igri i Dinamo i Rijeka još dolaze na Poljud kod vodećeg Hajduka. Kako je ova sezona SuperSport HNL-a specifična, sve je moguće, pa i to da Bijeli titulu koju sanjaju od 2005. godine osvoje upravo u prvenstvu u kojem nisu puno pokazali, ali to je, ipak, veliko pitanje. Branko Karačić, bivši igrač Hajduka, Osijeka, Bruggea, Genta, FC Linza, Union Saint-Gilloisea, danas poznatog trenera, prokomentirao je za Net.hr napetu ligašku sezonu...

"Uf, ova je sezona neizvjesna. Nakon dugo vremena apsolutne dominacije Dinama ova sezona je najzanimljivija. Bez obzira na trenutni poredak ne može se od tri vodeće momčadi reći tko će na kraju proći kao prvi ciljnu ravninu. Tko će imati manje pogrešaka, manje slabijih partija, taj će na kraju biti prvak. Ove ligaške sezone u Hrvatskoj je ipak na neki način nogomet malo slabiji", izjavio je Branko Karačić.

Foto: Marko Mrkonjic/PIXSELL

U SuperSport HNL-u nema dominantne ekipe ove sezone...

"Ali, isto tako raduje Varaždin, Slaven Belupo, a najveće razočaranje je Osijek. Što se tiče Hajduka, on do kraja ima najbolji raspored, to je sigurno, međutim toliko puta su bili u mogućnosti da osvoje titulu, a toliko su puta kiksali da nisu ni ove sezone daleko od toga, da ponovno kiksaju", tvrdi Branko Karačić.

Euforija opet stanuje u Splitu među navijačkim pukom, klasika, ali ipak je manja euforija na Poljudu, kao da su naučili na vlastitim greškama iz prošlosti.

"Dobro je da euforija nije velika što se tiče Hajduka, počinju učiti na svojim greškama, ali sigurno da Hajduk ima veliku veliku šansu da konačno osvoji toliko željeni naslov, ne zato što igraju dobro nego zato što Dinamo nije stabilan i smatram da će ipak odlučiti, bez obzira na tzv. male utakmice, derbi na Poljudu Dinama i Hajduka", zaključio je Branko Karačić.

