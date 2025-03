Junak Reala golčinom riješio utakmicu pa poludio kad je došao do klupe: 'Pričaj sad!'

Sjajnu utakmicu gledali smo na Santiago Bernabeu u madridskom derbiju Reala i Atletica. Slavio je na kraju Kraljevski klub s 2:1 golovima Rodryga u četvrtoj i Brahima Diaza u 55. minuti dok je strijelac za Atletico bio Julian Alvarez sjajnim pogotkom u 32. minuti. Odlučio je Diaz vlastitom majstorijom odgovoriti na Argentinčevu pa je tako sjajnom minijaturom izbacio cijelu obranu Atletica i majstorski poslao loptu u suprotni kut nakon čega je uslijedilo burno slavlje.

Marokanski reprezentativac prvo je skočio u zagrljaj Realovim navijačima zbog čega je zaradio žuti karton nakon čega se uputio prema Realovoj klupi gdje je ušao u verbalnu raspravu s trenerom. Naravno, ne svojim već trenerom Atletica, Diegom Simeoneom kojem je Diaz vikao: "Sad pričaj! Jučer si pričao, pričaj i sad!" Diaz je očigledno čuo za Simeoneove komentare s press konferencije prije utakmice, a kada su ga pitali o Diazu, argentinski stručnjak odbio je odgovoriti.

Simeone nije želio ni spomenuti Diaza jer je mislio kako on uopće neće dobiti priliku zaigrati ili da će ući s klupe: "Mislim da će početi u veznom redu s Camavingom i Modrićem. Ne vjerujem da će to biti Brahim." Diaz je, da upotrijebimo riječi Michaela Jordana, to shvatio osobno i odlučio se osvetiti argentinskom stručnjaku tako što je zabio pobjedonosni pogodak Reala. Uzvratna utakmica igra se sljedeće srijede na Atleticovom Metropolitanu, a 'Cholo' će za tu utakmicu zasigurno biti oprezniji sa svojim riječima.

