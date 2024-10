'Bosec ima potres mozga. Ako ih veseli da to rade protiv Slaven Belupa, neka nastave'

U susretu 10. kola Supersport HNL-a Hajduk je u Koprivnici pobijedio Slaven Belupo sa 2-0 pobjegavši Rijeci i Dinamu na četiri boda prednosti.

Splićani sada imaju četiri boda plusa ispred najvećih rivala, dok je Slaven Belupo posljednji na ljestvici. U spornom drugom pogotku Ismael Diallo je pokupio loptu ispred Boseca, koji je ostao ležati na terenu.

Lopta je stigla do Biuka, koji se namjestio na desnu nogu i sjajno pogodio donji kut suparničkog gola. Činilo se kako je Diallo nogom zahvatio Boseca po glavi, situaciju je provjeravao VAR presudivši kako je sve bilo regularno, a dva pogotka domaćina su bila poništena.

Nakon utakmice trener Slavena Mario Kovačević rekao je: "Doktor mi je rekao da Bosec ima mali potres mozga. Nismo htjeli riskirati s njim. Za gol sam se bunio zbog visoko podignute noge, ali ne zanima me suđenje, neka sude kako hoće. Uvijek se to sudilo, ne razumijem. Ako ih veseli da to rade protiv Slaven Belupa, neka nastave."

