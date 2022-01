Hrvatski nogometni reprezentativac Mislav Oršić ostat će u Dinamu, potvrdio je klub ove subote.

"Proteklih dana velik interes javnosti i navijača izazvao je mogući transfer igrača Mislava Oršića u engleski klub Burnley. Nastavno na tu temu GNK Dinamo obavještava javnost da je donesena odluka da Mislav Oršić i dalje ostaje igrač Dinama te se veselimo što će sa svojim suigračima sudjelovati u nastavku sezone i svojim igrama doprinijeti ostvarivanju cilja, a to je osvajanje novog naslova prvaka Hrvatske", poručili su iz Maksimirske 128.

"Mislav Oršić je poseban igrač i svi smo napravili ozbiljan posao oko toga da ostane s nama u Dinamu“, rekao je Željko Kopić, trener aktualnog hrvatskog prvaka.

Važan igrač

"Moram naglasiti veliki trud koji je napravio sam Mislav i njegovi agenti. Potom vodeći ljudi Dinama. Svi smo napravili ozbiljan posao kako bi Oršić i dalje ostao s nama. Iza njega su ozbiljne pripreme, radio je sjajno i vjerujem da će i dalje biti važan čovjek naše momčadi. I da će biti pravi već u nedjelju kada igramo derbi protiv Rijeke“, komentirao je situaciju oko svog igrača trener Kopić.

"On je poseban igrač koji je velikim slovima upisan u povijest Dinama. Odigrao je veliki broj kvalitetnih utakmica i naravno da smo sretni i zadovoljni što ostaje. Omiljen je među navijačima. Djeca u njemu vide simbol Dinama i svog idola, a svi isto tako znamo koliko nam je važan na terenu i u svlačionici", dodao je.

Zanimljiv osvrt

Ova vijest odjeknula je i u regiji. Posebno je zanimljiv bio osvrt bosanskohercegovačkog portala SportSport.ba.

"Eto, to je Dinamo: Ne daju Oršića za silne milijune, treba im u pohodu na titulu", stoji u naslovu njihova teksta.

"On se povezivao s transferom u engleski Burnley u transferu vrijednom oko deset milijuna eura, no od toga neće biti ništa. Danas se priopćenjem na službenom sajtu oglasio sam Dinamo i do znanja dao da se transfer neće dogoditi. Popularni Orša je za Dinamo u 168 nastupa postigao 67 golova uz 21 asistenciju, a posebno se pamti njegov hat-trick Tottenhamu u Zagrebu u 3:0 pobjedi prošle sezone. Ugovor s Dinamom istječe mu na ljeto 2025. godine i koji god klub ga poželi dovesti Modrima će morati iskeširati lijepu cifru", naveli su.