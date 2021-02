Borna Sosa dvaput je asistirao u prvom poluvremenu utakmice 23. kola njemačke Bundeslige između Stuttgarta i Schalkea gdje je njegov Stuttgart uvjerljivo pobijedio 5:1.

Sosa je prvo u desetoj minuti izveo udarac iz kuta te na drugoj vratnici odlično pronašao nečuvanog Watarua Enda koji je zabio za 1:0. Druga asistencija uslijedila je ponovno nakon kornera. Ovaj put nije ga izvodio Sosa, nego Gonzalo Castro čiji je ubačaj s desne strane završio kod hrvatskog beka na lijevoj. On je ponovno ubacio u šesnaesterac gdje je najviši bio Saša Kalajdžić i povećao vodstvo Stuttgarta na 3:0.

Prvu asistenciju Borne Sose možete pogledati ovdje, a drugu možete pogledati ovdje.

U posljednjih sedam utakmica asistirao je sedam puta, a to su mu ujedno bile sedma i osma asistencija ove sezone u Bundesligi.

Stuttgart's Borna Sosa has provided 7️⃣ assists in his last 7️⃣ games! 😲 pic.twitter.com/HpJhHOASPJ

— Bundesliga English (@Bundesliga_EN) February 27, 2021