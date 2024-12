Novinar i voditelj RTL-a Boris Jovičić proveo je dan s Lovrom Majerom, zvijezdom Wolfsburga i hrvatske nogometne reprezentacije. Kako teče rehabilitacija, osjeća li se dobro, je li u dobrim rukama, što mu je prošlo kroz glavu kad se ozlijedio? Pričao je Lovro i o Wolfsburgu, Hrvatskoj, Ligi nacija i SuperSport HNL-u. Vozio se s nama i u automobilu. Iskreno odgovarao na sva pitanja.

"Pogodila me ozljeda, ali s druge strane nisam toliko previše razmišljao o tome. Imam iskustva po pitanju toga i ne dopuštam da me to previše uzmemirava i opterećuje", kazao je Lovro Majer.

"Ozljede su mi puno toga dobrog donijele u karijeri, životu, jer učim iz toga. Na neke stvari ne mogu utjecati. Bit će to sve odlično."

Čitav intervju pogledajte u gore priloženom videu.

POGLEDAJTE VIDEO: Lovro Majer: 'Ne želim se vratiti prerano, to može još goru stvar napraviti'

