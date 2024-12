Lovro Majer je 26-godišnji reprezentativac Hrvatske i jedan od ključnih igrača njemačkog Wolfsburga. Nažalost, zbog brojnih problema s ozljedama ove sezone skupio je tek šest nastupa za svoj klub, ali uspio je u tako malo minuta postići dva pogotka.

Pokušao se Lovro vratiti na teren u studenom protiv Augsburga, ali izdržao je na terenu samo 11 minuta prije nego što je ponovno morao izaći zbog ozljede. Nakon toga podvrgnuo se operaciji gležnja od koje se sada oporavlja u Zagrebu gdje ga je posjetio RTL-ov Boris Jovičić. Lovro mu je u ekskluzivnom razgovoru otkrio kakve planove ima za budućnost, što misli o hrvatskom prvenstvu i kada se očekuje da će njegova kalvarija s ozljedama završiti.

"Da mi se to desilo prije tri-četiri-pet godina vjerojatno bih bio puno nestrpljiviji, puno više razmišljao o toj ozljedi, stvarao si taj neki loš osjećaj da se moram što prije vratiti. Iskustvo i prijašnje ozljede su me naučile kako da se nosim s ovim, kako da se što bolje ovo vrati, a da ja opet budem što bolji." - započeo je razgovor Majer, a osvrnuo se i na četvrfinale Lige nacija koje nas očekuje te hoće li biti spreman.

"Ja ću sve napraviti da to tako bude, ne želim se prerano vratiti, to neki put može još goru stvar napraviti. Ja se nadam da ću biti spreman i biti tamo za te utakmice, ali vidjet ćemo. Ako je morao biti trenutak da se ovako nešto dogodi, mislim da je ovo najbolji trenutak jer nema nekih prevažnih utakmica."

Otkrio je Lovro i što misli o domaćem prvenstvu i naravno svom bivšem klubu, zagrebačkom Dinamu: "Pa činjenica je da sadašnja situacija nije najbolja i da rezultati nisu najbolji, ali opet kažem, nije lako kad ti među tri najbolja igraća Petković, Mišić i Sučić fale. Puno to znači, teško je. Naravno i dalje tu ima top igrača i ljudi očekuju da se svaka utakmica pobjedi, ali to je puno teže nego što izgleda."

Iako je trenutno član Wolfsburga, Majer ne skriva da mu je cilj jednog dana zaigrati za neki od najvećih svjetskih klubova: "Otvoreno pričam o tome. Mislim da je Wolfsburg jedan velik, organiziran, stvarno jako jako dobar klub, ali većinom služi igračima kao neka odskočna daska u karijeri i to je bio moj pogled prije nego što sam došao tu. Kažem, to mi je i dalje plan i radim svaki dan da se to jednog dana ostvari."

